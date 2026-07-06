Στους πρόποδες του όρους Ζας, 18 χλμ. ανατολικά της Χώρας της Νάξου, βρίσκεται το Φιλώτι (ή Φιλότι, όπως θα το δείτε γραμμένο συχνά), το μεγαλύτερο ορεινό χωριό του νησιού. Αυτός ο παραδοσιακός οικισμός αιχμαλωτίζει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή με την αυθεντική κυκλαδίτικη γοητεία του και την ολοζώντανη καθημερινότητά του.

Μακριά από τις πολύβουες παραλίες, το Φιλώτι προσφέρει μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την πλούσια ιστορία, την ορεινή ομορφιά και την πατροπαράδοτη ναξιώτικη φιλοξενία. Σημείο συνάντησης για ντόπιους κι επισκέπτες είναι η «Γέφυρα», η κεντρική πλατεία του χωριού, με τον επιβλητικό, αιωνόβιο πλάτανο και τα παραδοσιακά καφενεία και ταβέρνες. Το Φιλώτι αποτελεί έναν ολοζώντανο οικισμό που σφύζει από ζωή με την κυκλαδίτικη παράδοση να παραμένει ολοζώντανη και να αντανακλάται σε κάθε του γωνιά.

Χωρισμένο σε τρεις γειτονιές, το Ραχίδι, τον Κλέφαρο και το νεότερο Λιοΐρι, το χωριό διαθέτει στενά, λιθόστρωτα δρομάκια με πληθώρα από όμορφα και προσεγμένα κτίρια. Από τα πιο χαρακτηριστικά ο εντυπωσιακός Πύργος Μπαρότσι –χτισμένος την εποχή που το χωριό ήταν φέουδο των Ενετών– στην κεντρική είσοδο του οποίου το ενδιαφέρον κεντρίζει το οικόσημο με την επιγραφή «1718 Geronimo Barozzi». Πρόκειται για έναν πύργο βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής με μια υπέροχη κρήνη.

Ο επιβλητικός ναός της Παναγίας της Φιλωτίσισσας με το ψηλό καμπαναριό και το εξαιρετικό ολομάρμαρο τέμπλο αποτελεί σημείο αναφοράς για το χωριό. Κτισμένη το 1718 σε βασιλικό ρυθμό στη θέση παλαιού βυζαντινού ναού και αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, η παράδοση λέει ότι χτίστηκε μετά από προσπάθεια των κατοίκων του χωριού να αποκτήσουν την έκταση από τον ιδιοκτήτη του πύργου που μέχρι και σήμερα συναντάται δίπλα στην εκκλησία.

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