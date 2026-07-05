Αν ψάχνετε τον ορισμό της απόλυτης τροπικής απόδρασης, το Παλάου στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό κρατά τα σκήπτρα του πιο καλά κρυμμένου μυστικού της Μικρονησίας. Ένα μοναδικό σύμπλεγμα από εκατοντάδες καταπράσινα νησάκια, που μοιάζουν να επιπλέουν σαν σμαράγδια μέσα σε κρυστάλλινα, τυρκουάζ νερά, καλωσορίζει τον ταξιδιώτη σε έναν κόσμο ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό.

Το Παλάου είναι γνωστό και ως ο «παράδεισος των καταδύσεων», καθώς οι καταδυτικές τοποθεσίες του θεωρούνται οι καλύτερες στον κόσμο. Όμως, πέρα από αυτό, είναι πρωτοπόρο και σε θέματα οικολογίας και προστασίας του πλανήτη, αφού είναι η πρώτη χώρα που επικύρωσε την ιστορική συνθήκη προστασίας της ανοικτής θάλασσας.

Στη λίμνη Jellyfish, για παράδειγμα, μπορείτε να κολυμπήσετε δίπλα στις ακίνδυνες χρυσές μέδουσες. Στο Milky Way, μία από τις πιο διασκεδαστικές δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε είναι να αλειφτείτε στο πρόσωπο και στο σώμα με λευκή λάσπη που λέγεται ότι σας κάνει να φαίνεστε νεότεροι. Η πιο δημοφιλής τοποθεσία καταδύσεων στο Παλάου είναι το Blue Corner, όπου έχετε τη δυνατότητα να δείτε ένα πλήθος θαλάσσιας ζωής και πράγματα που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε προηγουμένως πως το Παλάου, εδώ και λίγα χρόνια, έχει θέσει ως προτεραιότητα την προστασία του πλανήτη. Έτσι, όπως διαβάζουμε, σύμφωνα με τη «Δέσμευση του Παλάου» το 2017, απαιτεί από τους επισκέπτες να δεσμευτούν ότι θα «προσέχουν» και θα «προστατέψουν» τα νησιά.

Τελευταία, εφαρμόζεται κι ένα πρόγραμμα που προσφέρει πόντους σε όσους αντιμετωπίζουν το μέρος με σεβασμό. Οι επισκέπτες μπορούν στη συνέχεια να εξαργυρώσουν τους πόντους τους για να ξεκλειδώσουν εμπειρίες που βασίζονται στη φύση, οι οποίες συνήθως προορίζονται για τους ντόπιους και τους στενούς φίλους τους, όπως πεζοπορία σε μυστικά μονοπάτια, κολύμπι σε μια μυστική σπηλιά, γεύμα με ντόπιους και ηλικιωμένους ή ψάρεμα σε ένα απομακρυσμένο σημείο.

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