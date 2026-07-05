Φωλιασμένα ανάμεσα στις καταπράσινες πλαγιές του Πάρνωνα και τα καταγάλανα νερά του Μυρτώου Πελάγους, τα Πούλιθρα στην Αρκαδία μοιάζουν με έναν κρυμμένο θησαυρό που όταν τον ανακαλύψεις, θα ενθουσιαστείς με την ανόθευτη ομορφιά που απλώνεται μπροστά σου.

Πρόκειται για ένα γραφικό, παραθαλάσσιο χωριό της Κυνουρίας που διατηρεί αναλλοίωτη την παραδοσιακή του ταυτότητα, με τα πέτρινα αρχοντικά και τις ολάνθιστες αυλές να δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ηρεμίας. Μακριά από το άγχος του μαζικού τουρισμού, τα Πούλιθρα προσφέρουν μια αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία, όπου το βουνό σμίγει αρμονικά με τη θάλασσα, προσκαλώντας τον επισκέπτη να ανακαλύψει την αληθινή ομορφιά της αρκαδικής γης.

Και σίγουρα είναι ο ιδανικός προορισμός για εσένα που αναζητάς διακοπές χωρίς πολύ κόσμο. Η παραλία στα Πούλιθρα είναι βοτσαλωτή με καθαρά, κρυστάλλινα νερά και εν μέρει είναι οργανωμένη. Σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων βρίσκεται η παραλία Φωκιανός, μία από τις ωραιότερες της Πελοποννήσου, με βαθιά γαλαζοπράσινα νερά, μεγάλα λευκά βότσαλα και απόλυτη ησυχία.

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