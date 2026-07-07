Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και συχνά μοιάζει πιο αβέβαιος από ποτέ, το ταξίδι αποκτά μια νέα διάσταση. Δεν είναι πλέον μόνο απόδραση ή η εμπειρία, αλλά και αναζήτηση ηρεμίας και ασφάλειας -δύο στοιχεία που έχουν γίνει πιο πολύτιμα από ποτέ για τους σύγχρονους ταξιδιώτες.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης (Global Peace Index – GPI) για το 2026 αποτυπώνει αυτή ακριβώς την πραγματικότητα, καταγράφοντας τις πιο ειρηνικές χώρες του πλανήτη μέσα από μια λεπτομερή αξιολόγηση 163 προορισμών. Και για ακόμη μία χρονιά, η Ευρώπη ξεχωρίζει ως η πιο σταθερή και ασφαλής ήπειρος για να ταξιδέψει κανείς.

Στην κορυφή της λίστας παραμένει η Ισλανδία, ένας τόπος σχεδόν κινηματογραφικός, που συνδυάζει άγρια φυσική ομορφιά με σπάνια αίσθηση ασφάλειας. Δίπλα της, μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ότι εδώ, η ποιότητα ζωής και η ηρεμία δεν είναι απλώς ιδανικά, αλλά καθημερινότητα.

Συνολικά, επτά ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν να βρεθούν στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα του δείκτη για το 2026. Μετά την Ισλανδία, η Ελβετία αναδείχθηκε η δεύτερη ασφαλέστερη χώρα της Ευρώπης και τρίτη παγκοσμίως, ακολουθούμενη από τη Σλοβενία, η οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση στον κόσμο.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία, επιβεβαιώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος εξακολουθεί να προσφέρει ορισμένους από τους πιο ασφαλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς διεθνώς.

Σύμφωνα με το Time Out, η έκθεση καταγράφει ότι η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη παραμένει η πιο ειρηνική γεωγραφική περιοχή στον κόσμο, παρά την αύξηση των αμυντικών δαπανών που παρατηρήθηκε το τελευταίο έτος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η περίπτωση της Πολωνίας, η οποία σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην παγκόσμια κατάταξη, ανεβαίνοντας από την 45η θέση το 2025 στην 22η το 2026.

Στον αντίποδα, η Γαλλία καταγράφηκε ως η λιγότερο ειρηνική χώρα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, με την έκθεση να επισημαίνει επιδείνωση στους δείκτες δημόσιας ασφάλειας και προσωπικής προστασίας.

Δείτε τη λίστα με τις 7 ασφαλέστερες χώρες της Ευρώπης για το 2026: