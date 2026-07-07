Σε μια εμφανή προσπάθεια να εξισορροπήσει την κατάσταση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι με σαφώς πιο ήπιους τόνους, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.



Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο Αμερικανός ηγέτης χαρακτήρισε τη Μελόνι «καλό άνθρωπο», προσθέτοντας μάλιστα με έμφαση τη φράση «Την αγαπώ πολύ». Ωστόσο, η διπλωματική αυτή φιλοφρόνηση συνοδεύτηκε γρήγορα από ένα σαφές πολιτικό «καρφί».

Ο Τραμπ έσπευσε να συμπληρώσει ότι, κατά την προσωπική του άποψη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός «έκανε ένα λάθος». «Απλώς δεν ήταν εκεί για εμάς και αυτό δεν μου άρεσε», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της Ρώμης να μη συμμετάσχει στην κοινή αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.



Αυτή η νέα τοποθέτηση έρχεται μετά από ένα τετραήμερο έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης και προσωπικών επιθέσεων μέσω διαδικτύου.

Μόλις την περασμένη Κυριακή, ο Τραμπ είχε προχωρήσει σε μια ειρωνική ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ανεβάζοντας μια επεξεργασμένη φωτογραφία της Μελόνι να τον κοιτάζει έκπληκτη, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Απαιτούνται περιοριστικά μέτρα».

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες είχε ισχυριστεί ότι η δημοτικότητα της Ιταλίδας πολιτικού καταρρέει και ότι η ίδια τον είχε «παρακαλέσει» για μια κοινή φωτογραφία στη Σύνοδο της G7.



Η ιταλική πλευρά έχει επιλέξει μέχρι στιγμής την οδό της ψυχραιμίας, αποφεύγοντας να σχολιάσει τις προσωπικές αιχμές.



Ενόψει της Συνόδου στην Τουρκία, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, ο οποίος συνοδεύει τη Μελόνι, υπογράμμισε με νόημα ότι απόλυτη προτεραιότητα για τη Ρώμη παραμένει η διαφύλαξη και η σταθερότητα των διατλαντικών σχέσεων, παρά τις όποιες συγκυριακές διαφωνίες.