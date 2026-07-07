Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε και επίσημα μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κάαν Κάιρινεν. Ο 27χρονος διεθνής Φινλανδός μέσος πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τετραετούς διάρκειας, το οποίο θα τον κρατήσει στην Ένωση έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Κάιρινεν έχει ήδη ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας στο Άπελντοορν, και τέθηκε άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, γνωρίζοντας τους νέους του συμπαίκτες και συμμετέχοντας στις πρώτες προπονήσεις.

Για την απόκτησή του από τη Σπάρτα Πράγας, η ΑΕΚ φέρεται να κατέβαλε ποσό που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, επενδύοντας σε έναν ποδοσφαιριστή που προορίζεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεσαία γραμμή.

Ο Φινλανδός χαφ αποτελεί την τρίτη μεταγραφή της Ένωσης στο φετινό καλοκαιρινό παζάρι, μετά τους Ζούμπκοφ και Σαρακασίδη. Παράλληλα, οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση και της απόκτησης του Χρήστου Αλεξίου με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ, με τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό να συμμετέχει ήδη στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κάαν Κάιρινεν (Kasper Kaan Özden Kairinen) με μεταγραφή από τη Σπάρτα Πράγας. Ο Φινλανδός διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Κάαν Κάιρινεν γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1998 στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Ίντερ Τούρκου, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2014, πριν ακόμα κλείσει τα 16 του χρόνια! Στις αρχές του 2016 εντάχθηκε στη Μίντιλαντ, με την οποία είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας 2027-18. Το 2020 εντάχθηκε στη νορβηγική Λίλεστρομ, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με μεταγραφή.

Μετά από μια επιτυχημένη διετία στο νορβηγικό πρωτάθλημα, αποκτήθηκε από τη Σπάρτα Πράγας το 2022 και μαζί της πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος το 2022-23 και το νταμπλ 2023-24. Με την τσεχική ομάδα αγωνίστηκε σε 151 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 24 ασίστ.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Φινλανδίας από το 2019 και έχει αγωνιστεί σε 28 αγώνες (1 γκολ).

Κάαν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»