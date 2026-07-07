Εμφανώς ενοχλημένη ήταν η Ανθή Βούλγαρη το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», εξαιτίας ενός μηνύματος που δέχθηκε από τηλεθεάτρια.

Η παρουσιάστρια αποφάσισε να αφιερώσει λίγα λεπτά από τη ροή της εκπομπής, προκειμένου να διαβάσει δημόσια το συγκεκριμένο μήνυμα που την ενόχλησε και να τοποθετηθεί, δίνοντας τη δική της απάντηση στον αέρα.

«Αγαπητή Ανθή, χθες το βράδυ ο Στέφανος Κασσελάκης στο direct – αν ξέρεις τι είναι αυτό – είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Χριστοδουλάκη για το περιβάλλον. Πρέπει όμως κι εσύ να την ακούσεις. Επίσης ήταν και δυο οικολόγοι πράσινοι, που λόγω ώρας θα τους ακούσω σήμερα. Καλό είναι να ενημερώνεσαι σφαιρικά. Εντάξει το παιδάκι σου, αλλά όταν είσαι στην τηλεόραση, έχεις αυξημένες υποχρεώσεις στην αντικειμενική ενημέρωση», ήταν το μήνυμα που έλαβε η Ανθή Βούλγαρη.

«Ακούστε να δείτε, επειδή είμαι μάνα, δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Αυτό είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Και ό,τι δεν προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω Θεώ έχουμε μια τόσο καλή ομάδα, που μας ενημερώνει και το ξημέρωμα και αργά το βράδυ. Το να λέω την άποψή μου λοιπόν, δεν θα μου το στερήσει κανείς, ακόμα κι αν είμαι μάνα. Συνεννοηθήκαμε κυρία Σοφία μου; Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα. Πάρα πολύ κακό και πολύ επικίνδυνο σε κάποιες φάσεις. Αυτό, ευχαριστώ πολύ», απάντησε η Ανθή Βούλγαρη φανερά ενοχλημένη.