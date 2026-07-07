Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια για την άμυνα κατά των drones, δήλωσε την Τρίτη ο γενικός γραμματέας, Μαρκ Ρούτε.

Στη σύνοδο της Άγκυρας, ο Ρούτε επισήμανε ακόμη ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν για την απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση αποθεμάτων κρίσιμων αμυντικών υλικών.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Τουρκία.