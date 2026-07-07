Η Ευρώπη εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τη δυνατότητα της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας να συνεχίσει να προμηθεύει με οπλικά συστήματα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, καθώς τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί σημαντικά εξαιτίας των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί τις ευρωπαϊκές χώρες στην αναζήτηση νέων τρόπων για να ενισχύσουν την άμυνά τους και να εξοπλιστούν επαρκώς.

Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου οι ηγέτες της Συμμαχίας, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συζητήσουν τόσο τις αμυντικές δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών όσο και τις ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στη στρατιωτική συμμαχία.

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε κρίσιμα οπλικά συστήματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φέτος καθυστερήσει ή ακυρώσει παραδόσεις σημαντικών οπλικών συστημάτων προς ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων πύραυλοι Κρουζ Τομαχόκ, τα πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης HIMARS και, κυρίως, οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θεωρούνται ζωτικής σημασίας τόσο για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία όσο και για την άμυνα της Ευρώπης σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι είχαν ήδη χρησιμοποιήσει έως τον Απρίλιο περίπου το 50% των αποθεμάτων τους σε πυραύλους PAC-3 κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, γεγονός που επηρεάζει πλέον τη δυνατότητα προμήθειας των συμμάχων τους.

Ο Ζελένσκι ζητά ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό της Δευτέρας στην Ουκρανία, κατά τον οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες ακόμη, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν κατάφερε να αναχαιτίσει περίπου 23 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν μαζί με άλλους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Ο λόγος είναι ακριβώς η ανεπαρκής προμήθεια πυραύλων αναχαίτισης», ανέφερε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι εταίροι να λάβουν ισχυρές αποφάσεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ώστε να ενισχυθεί η αεράμυνα της χώρας και να προστατευθούν οι ζωές των αμάχων.

Δυσαρέσκεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι ελλείψεις έχουν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αποφεύγουν να συγκρουστούν ανοιχτά με την κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να μην επιδεινωθούν περαιτέρω οι διατλαντικές σχέσεις.

Ευρωπαίος διπλωμάτης ανέφερε ότι η κατάσταση οφείλεται σε πολλούς παράγοντες ταυτόχρονα, όπως η μείωση των αποθεμάτων λόγω των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία, η αμερικανική προσπάθεια μεταφοράς στρατιωτικών πόρων από την Ευρώπη προς την Ασία, αλλά και η προτεραιότητα που δίνεται στην αναπλήρωση αποθεμάτων συμμάχων όπως το Ισραήλ.

«Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ο πελάτης νούμερο ένα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αμφιβολίες για τις μελλοντικές αμερικανικές προμήθειες

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ζητούν από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, με μεγάλο μέρος των κονδυλίων να κατευθύνεται στην αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Ωστόσο, αυξάνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι μελλοντικές επενδύσεις σε αμερικανικά όπλα, ακόμη και σε οπλικά συστήματα νέας γενιάς, θα μπορέσουν τελικά να υλοποιηθούν.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι αναμένονται ανακοινώσεις συμφωνιών ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες θα αφορούν συμπαραγωγές, δημιουργία εργοστασίων και νέων γραμμών παραγωγής τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ευρώπη χρειάζεται χρόνια για να αποκτήσει παραγωγική αυτονομία

Διπλωμάτες που επικαλείται ο Guardian επισημαίνουν ότι θα απαιτηθούν περίπου πέντε έως δέκα χρόνια για να αναπτύξει η Ευρώπη νέες γραμμές παραγωγής οπλικών συστημάτων. Μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη μεταβατική περίοδος, καθώς η Ευρώπη δεν θα έχει ακόμη αυξήσει τη δική της παραγωγική ικανότητα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται πρόθυμες να αποσύρουν νωρίτερα στρατεύματα και άλλες στρατιωτικές δυνατότητες από την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Την ίδια στιγμή, περίπου 20 χώρες περιμένουν να παραλάβουν πυραύλους Patriot. Εκτίμηση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα χρειαστούν περίπου 42 μήνες για να αναπληρώσουν μόνο τα δικά τους αποθέματα των συγκεκριμένων πυραύλων. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν τα αποθέματα υπολογίζονταν σε περίπου 2.330 πυραύλους, ενώ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης χρησιμοποιήθηκε περίπου το μισό απόθεμα.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει περισσότερο αυτάρκης»

Ο Φιλ Γκόρντον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, σημείωσε ότι όταν υπάρχουν περιορισμένα αποθέματα, κάποιοι σύμμαχοι θα εξυπηρετηθούν και κάποιοι άλλοι όχι.

Όπως υπενθύμισε, ακόμη και η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είχε αναγκαστεί να καθυστερήσει παραδόσεις όπλων προς συμμάχους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, υποστήριξε ότι οι ηγέτες θα θελήσουν να υπογραμμίσουν τη σημασία της δικής τους χώρας, γνωρίζοντας όμως ότι υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ως παράδειγμα ανέφερε την ακύρωση της προγραμματισμένης παράδοσης πυραύλων Τομαχόκ στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν περίπου 1.000 πυραύλους Τομαχόκ στον πόλεμο με το Ιράν.

«Δεν είναι ότι δεν δίνουν προτεραιότητα στη Γερμανία. Απλώς δεν υπάρχουν διαθέσιμοι. Το πραγματικό συμπέρασμα είναι ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να βασίζονται περισσότερο στις δικές τους δυνάμεις και σε άλλους εταίρους», κατέληξε.