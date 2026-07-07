Νεκρή από πυροβολισμούς εντοπίστηκε κοντά στο Κίεβο η γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για εμπλοκή στην απόπειρα δολοφονίας του επιχειρηματία, Βαντίμ Ερμολάεφ, ο οποίος βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων. Η σορός της βρέθηκε το βράδυ της 6ης Ιουλίου, σύμφωνα με πηγές των ουκρανικών αρχών επιβολής του νόμου που επικαλείται η Ukrainska Pravda.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πτώμα της γυναίκας εντοπίστηκε περίπου στις 23:00 της 6ης Ιουλίου και έφερε τραύματα από πυροβολισμούς. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η γυναίκα βρισκόταν εκτός Ουκρανίας από τις 22 Μαρτίου 2025 έως την 1η Ιουλίου 2026.

Η Ιντερπόλ είχε ταυτοποιήσει τη γυναίκα ως την 39χρονη «Αναστασία Μπερεζόφσκα»

The body of the main suspect in the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadim Yermolaev in Monaco was found buried near Kyiv.



The body of Anastasia Berezovskaya, who was the main suspect of planting a homemade bomb near the home of the fugitive Ukrainian oligarch… https://t.co/zB2qJAMTEI pic.twitter.com/jAg5JnelzT — Visegrád 24 (@visegrad24) July 7, 2026

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την υπόθεση

Άλλη πηγή της Ukrainska Pravda από τις ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου ανέφερε ότι έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο ένας είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας, ενώ ο δεύτερος είναι πρώην στέλεχος των αρχών επιβολής του νόμου.

Ποιος είναι ο Βαντίμ Ερμολάεφ

Ο Βαντίμ Ερμολάεφ, επιχειρηματίας από το Ντνίπρο, είναι ιδρυτής του βιομηχανικού και εμπορικού ομίλου Alef και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ακινήτων της πόλης. Στο παρελθόν βρισκόταν τακτικά στη λίστα του Forbes Ukraine με τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας.

Το 2019 απαρνήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα. Παράλληλα, είχε συμπεριληφθεί στην έρευνα «Monaco Battalion» της Ukrainska Pravda, η οποία αφορούσε Ουκρανούς επιχειρηματίες, πολιτικούς και ολιγάρχες που εγκαταστάθηκαν στη Γαλλική Ριβιέρα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.

Η έκρηξη στο Μονακό και η έρευνα

Η υπόθεση συνδέεται με την έκρηξη που σημειώθηκε περίπου στις 21:00 της 29ης Ιουνίου στο Μονακό, κατά την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανάμεσα στους τραυματίες ήταν ο Βαντίμ Ερμολάεφ και πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Μετά την έκρηξη ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση εντοπισμού του υπόπτου που φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψε έναν άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση και εκτιμάται ότι διέφυγε στη Γαλλία.

Οι αρχές του Μονακό έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας ως κίνητρο της επίθεσης. Αντίθετα, ο Γενικός Εισαγγελέας του Πριγκιπάτου έχει διατάξει έρευνα για απόπειρα δολοφονίας και για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ερευνητές στο Μονακό εξετάζουν επίσης πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας.