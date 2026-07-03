Νέες πληροφορίες έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικαστικές αρχές του Μονακό για την υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του Ουκρανού επιχειρηματία, Βαντίμ Ερμολάεφ, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εκρηκτικού μηχανισμού. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η βασική ύποπτη είναι μια Ουκρανή που φέρεται να είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν συμμετείχε μόνη της στην οργάνωση και την εκτέλεση της επίθεσης.

Κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου, ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό, Μοργκάν Ρεϊμόν, ανέφερε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως η ύποπτη «δεν έδρασε μόνη της».

Νωρίτερα, η Ιντερπόλ είχε ταυτοποιήσει τη γυναίκα ως την 39χρονη «Αναστασία Μπερεζόφσκα», η οποία καταζητείται από τις αρχές του Μονακό για «απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση, συνωμοσία».

🇲🇨 ATTENTAT DE MONACO : Interpol émet une notice rouge.

La suspecte, une femme ukrainienne, a été identifiée comme "Anastasiia Berezovska", 39 ans, recherchée dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat à la bombe d'un homme d'affaires ukrainien.

Elle "n'a pas agi… pic.twitter.com/uZVLokbZJ1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 3, 2026

Ο Μοργκάν Ρεϊμόν εξήγησε ακόμα ότι «ο τελευταίος γνωστός τόπος διαμονής» της υπόπτου ήταν στη Γερμανία. Όπως είπε, αφού άφησε το δέμα που περιείχε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην κατοικία του Ουκρανού επιχειρηματία το βράδυ της Δευτέρας, διέφυγε αρχικά στη Γαλλία και στη συνέχεια πέρασε στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής εισαγγελέας τόνισε ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών της γυναίκας, καθώς η αλληλουχία των γεγονότων «φαίνεται να υποδηλώνει ότι το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό δεν έδρασε μόνο του». Οι έρευνες επεκτείνονται και σε πρόσωπα που ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από την εντολή για την πραγματοποίηση της επίθεσης.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές του Μονακό εξακολουθούν να μην επιβεβαιώνουν επισήμως την ταυτότητα των θυμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, στόχος της επίθεσης ήταν ο 58χρονος Ουκρανός επιχειρηματίας, Βαντίμ Ερμολάεφ, ο οποίος έχει αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα, καθώς και η σύντροφός του και ο γιος του.