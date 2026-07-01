Η γυναίκα που έχασε και τα δύο της πόδια σε μια ύποπτη απόπειρα δολοφονίας κατά Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, πιστεύεται ότι ήταν η ερωμένη του στόχου. Στην 46χρονη Άννα Νασόμπινα ακρωτηριάστηκαν και τα δύο πόδια μετά από έκρηξη σε κτίριο κατοικιών στο Μονακό, η οποία θεωρείται ότι είχε ως στόχο τον εκατομμυριούχο εραστή της, Βαντίμ Ερμολάεφ, 58 ετών. Η Νασόμπινα, της οποίας ο 13χρονος γιος με τον Ερμολάεφ τραυματίστηκε επίσης στην επίθεση, μάχεται τώρα για τη ζωή της σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο, όπως και ο σύντροφός της.

Οι αρχικές αναφορές άφηναν να εννοηθεί ότι το δεύτερο θύμα της έκρηξης ήταν η 56χρονη σύζυγος του Ερμολάεφ, Άννα, μητέρα των άλλων τεσσάρων παιδιών του. Όμως τώρα αποκαλύφθηκε ότι στην πραγματικότητα ήταν με τη μακροχρόνια ερωμένη του, τη Νασόμπινα που εδρεύει στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της έκρηξης το βράδυ της Δευτέρας.



Η 56χρονη σύζυγος του Ερμολάεφ δήλωσε στο ουκρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Suspilne: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κατάσταση έντονου στρες και συνεργαζόμαστε ενεργά με την έρευνα και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Η ερωμένη του Ερμολάεφ ήταν μαζί του όταν έγινε η έκρηξη – Το παρασκήνιο της επίθεσης και οι έρευνες

Ο Ανατόλι Σαρίι, ένας Ουκρανός πολιτικός μπλόγκερ, έγραψε: «Κατά τη διάρκεια της έκρηξης με τον Ερμολάεφ, δεν ήταν η σύζυγός του. Ήταν αυτή η γυναίκα που έχασε τα πόδια της και βρίσκεται στο όριο μεταξύ ζωής και θανάτου». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ο Ερμολάεφ ήταν με την ερωμένη του, Άννα Νασόμπινα. Είναι μαζί του εδώ και πολύ καιρό. Έχουν ένα κοινό παιδί 13 ετών».



Το δημοσίευμα του Suspilne ανέφερε: «Η επίσημη σύζυγος του επιχειρηματία Βαντίμ Ερμολάεφ, κοντά στο κτίριο [κατοικιών] του οποίου στο Μονακό σημειώθηκε έκρηξη το βράδυ της 29ης Ιουνίου, δεν τραυματίστηκε και βρισκόταν σωματικά σε άλλο μέρος. Από δικές του πηγές στις αρχές επιβολής του νόμου, το Suspilne έμαθε ότι η άλλη γυναίκα είναι σε σοβαρή κατάσταση». Η Νασόμπινα, η οποία έχει περιγραφεί ως η σύντροφος κοινής συναίνεσης του μεγιστάνα, κατάγεται από το Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Η κοσμική ζωή στο Λονδίνο και η απάτη

Είναι κόρη του πρώην πρώτου αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα της περιοχής του Ντνιπροπετρόφσκ. Η Νασόμπινα σπούδασε νομική στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ντνιπροπετρόφσκ και στη συνέχεια σε Διεθνές Ινστιτούτο Μάνατζμεντ, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο. Δηλώνει κάτοικος Λονδίνου και είναι διευθύντρια της βρετανικής εταιρείας Wycombe Square Investments LLP από το 2023.



Είναι συνιδρύτρια του Club Eclectique, μιας ιδιωτικής λέσχης μελών και λογοτεχνικής-καλλιτεχνικής εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη στην Oxford Street με συνδεδεμένο γραφείο στο Μονακό. Ιδρύθηκε το 2016. Στις εκδηλώσεις της λέσχης συμμετέχουν Ρώσοι καλλιτέχνες με δεσμούς υπέρ του Κρεμλίνου και μεταξύ των παρευρισκομένων περιλαμβάνονται μέλη της μοσχοβίτικης διασποράς στο Λονδίνο.



Σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το 2017 προς τιμήν του θρύλου του μπαλέτου Ρούντολφ Νουρέγιεφ, παρευρέθηκαν καλεσμένοι όπως η Σόφι Έλις-Μπέξτορ, η Γιασμίν Μιλς, ο σχεδιαστής Τζούλιεν Μακντόναλντ, η βασίλισσα των πάρτι Τζο Γουντ, η τραγουδίστρια Καμίλα Κέρσλεϊκ και η ηθοποιός Καμίλα Ράδερφορντ.

Το σενάριο για τις μυστικές υπηρεσίες

Αναφορές στη Γαλλία υποδηλώνουν ότι οι ερευνητές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας [SBU] στην ύποπτη απόπειρα δολοφονίας, η οποία άφησε τραυματίες τον Ερμολάεφ, τη Νασόμπινα και τον γιο τους. Η έκρηξη ενδέχεται να ήταν μια «προειδοποίηση» και όχι μια εσκεμμένη απόπειρα δολοφονίας.



Η ουκρανική αστυνομία δήλωσε προηγουμένως ότι ο ολιγάρχης μπορεί να ανατινάχθηκε λόγω των φερόμενων δεσμών του με ένα σύστημα απάτης μέσω τηλεφωνικών κέντρων ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αστυνομικές πηγές ισχυρίστηκαν ότι η βίαιη επίθεση συνδέεται άμεσα με ένα δίκτυο δόλιων τηλεφωνικών κέντρων στο Ντνίπρο της Ουκρανίας, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή οικονομικών απατών μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ευρώπη.



Η οικογένεια Ερμολάεφ φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο σχέδιο, με το όνομα του ολιγάρχη να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης πανευρωπαϊκής έρευνας για τα παράνομα τηλεφωνικά κέντρα. Το ουκρανικό μέσο Ukrainska Pravda ανέφερε ότι η απόπειρα δολοφονίας προήλθε από μια αποτυχημένη συμφωνία για τον διαχωρισμό εδαφών και απλήρωτων χρεών που φέρεται να οφείλονταν σε αρχηγούς του οργανωμένου εγκλήματος στο Ντνίπρο.

Vadym Iermolaiev, has been seriously injured after a suspected bomb attack at a residential building in Monaco, as police continue a major cross-border manhunt for the suspect.



According to reports, Iermolaiev was among three members of the same Ukrainian family caught in Monday… pic.twitter.com/K5e5RrLb45 — BPI News (@BPINewsOrg) June 29, 2026

Η νομική υπεράσπιση και το πολιτικό παρασκήνιο

Όπως πολλοί ολιγάρχες που πλούτισαν μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Ερμολάεφ αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκληματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Απαντώντας σε αναφορές που τον συνδέουν με την απάτη, ο Τέο Κοσλιάκοφ, νομικός βοηθός του επιχειρηματία στο Μονακό, δήλωσε: «Μέχρι σήμερα, δεν έχει κινηθεί καμία νομική διαδικασία κατά του κ. Ερμολάεφ σε καμία δικαιοδοσία».



Ο Ερμολάεφ ζει στο πριγκιπάτο από το 2021, σύμφωνα με πληροφορίες. Το 2019 αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε κυπριακό διαβατήριο, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 του επιβλήθηκαν προσωπικές κυρώσεις από το Κίεβο.



Η Γαλλία βοηθά στην αναζήτηση του υπόπτου. Ένας βοηθός του υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν, δήλωσε χθες ότι η αστυνομία εργάζεται «για να βρει τον δράστη, ο οποίος έχει διαφύγει». Υπήρξε επίσης ένας ισχυρισμός στο ειδησεογραφικό μέσο Nice-Matin ότι ο Ερμολάεφ σχεδίαζε να εκφωνήσει ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγγέλλοντας τη διαφθορά στην Ουκρανία, σύμφωνα με την Daily Mail.