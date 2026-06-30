Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο Ουκρανός ολιγάρχης, Βαντίμ Ερμολάεφ, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Μονακό και χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως «πιθανή τρομοκρατική επίθεση».

Ο ίδιος υπέστη πολύ σοβαρά, απειλητικά για τη ζωή του τραύματα κατά τη διάρκεια της έκρηξης που σημειώθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου. Η σύντροφός του που βρισκόταν επίσης στο σημείο, φέρεται να έχασε και τα δύο της πόδια από την έκρηξη.

Ένα 13χρονο άτομο, που επίσης τραυματίστηκε ελαφρύτερα και «πιθανότατα σχετίζεται με το ζευγάρι», μεταφέρθηκε μαζί με τους άλλους δύο τραυματίες σε νοσοκομείο στη Νίκαια της Γαλλίας.

Ο δράστης διέφυγε πεζός προς το Μποζολέ της Γαλλίας, αφού πυροδότησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο λόμπι του κτιρίου στην οδό Rue du Révérend Père Louis Frolla, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Μονακό. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί μέσα σε τσάντα ή σε δέμα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η βόμβα περιείχε βίδες και μεταλλικά αντικείμενα, ενώ για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό.

Η βομβιστική επίθεση έχει συγκλονίσει το πριγκιπάτο, έναν προορισμό που προσελκύει συχνά πλούσιους και διάσημους και που διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στον κόσμο.

«Πιθανότατα πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε ο Κριστόφ Μιρμάν, υπουργός της κυβέρνησης του Μονακό. «Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο πριγκιπάτο».

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθές έγκλημα». Η κυβέρνηση του Μονακό ανακοίνωσε ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί.

BREAKING: A powerful explosion has been reported in Monaco after a person allegedly dropped off bags shortly before the blast. pic.twitter.com/cWBBSnfBih — Breaking911 (@Breaking911) June 29, 2026

Ποιος είναι ο Βαντίμ Ερμολάεφ

Ο Ερμολάεφ, επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων, είχε τεθεί υπό κυρώσεις το 2023 από το Κίεβο για πωλήσεις αλκοόλ στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.

Ο ίδιος, ο οποίος απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα το 2019 και αποποιήθηκε την ουκρανική του ιθαγένεια, μετέβη στο Μονακό λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο 58χρονος ολιγάρχης δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων και έχει χτίσει την περιουσία του μέσω του real estate, σύμφωνα με το Τelegraph. Το 2001 ίδρυσε την εταιρεία Alef Estate, η οποία εξειδικεύεται σε κτίρια γραφείων, εμπορικούς χώρους και κατοικίες στο Ντνίπρο, πόλη που έχει πληγεί έντονα από τον πόλεμο.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει βρεθεί στο στόχαστρο των ουκρανικών αρχών. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, το οποίο διατηρεί μητρώο κυρώσεων, τα μέτρα σε βάρος του περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς στις συναλλαγές εντός της χώρας.

Who is the man targeted in the Monaco bombing?



French media have identified the victim of Monday evening’s bombing in Monaco as Vadym Iermolaiev, also known as Vadim Ermolaev, a Ukrainian-born businessman and property developer who has long been regarded as one of the wealthiest… https://t.co/zuNqbu8auH — BPI News (@BPINewsOrg) June 29, 2026

Ο Κριστόφ Μιρμάν, υπουργός της κυβέρνησης του Μονακό, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών διερευνούν το υπόβαθρο των θυμάτων και «θα καθορίσουν αν και άλλα πρόσωπα ενδέχεται να κινδυνεύουν».

Σε ανακοίνωση από το πριγκιπικό παλάτι του Μονακό, ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανέφερε: «Εμπιστευόμαστε τις Αρχές. Θα ρίξουν γρήγορα φως στις συνθήκες αυτής της τραγωδίας, θα εντοπίσουν τους υπεύθυνους και θα δώσουν όλες τις απαντήσεις».

«Περισσότερο από ποτέ, το Πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και το έγκλημα. Η ασφάλεια της κοινότητάς μας υπήρξε πάντα προτεραιότητα και θα παραμείνει ακόμα περισσότερο, ανεξαρτήτως απειλών», πρόσθεσε.