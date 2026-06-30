Έκρηξη από πυροδοτημένο εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε συσκευή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Μονακό, σε ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό για το μικροσκοπικό κράτος της Μεσογείου, που θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας) σε ακίνητο κοντά στα σύνορα του Μονακό με τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ και ακόμη δύο άνθρωποι.

Καταγγέλλοντας το «ειδεχθές έγκλημα», ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ ανέφερε ότι υπάρχει «σοκ σε όλη την κοινότητα των μονεγάσκων», προσθέτοντας πως «το πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και το έγκλημα», καθώς και ότι «η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα» και «θα παραμείνει περισσότερο παρά ποτέ, όποιες κι αν είναι οι απειλές».

Οι αρχές στο Μονακό ανέφεραν ότι οι δύο από τους τραυματίες -ένα ζευγάρι 50 έως 60 ετών- είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας έφηβος 13 ετών βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιήσει τις ταυτότητές τους.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά, που επιβεβαίωσε πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το BFMTV, οι δύο από τους τραυματίες είναι ο Βαντίμ Ερμολάεφ, Ουκρανός ολιγάρχης -θεωρείται πως κατέχει την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία- και η σύντροφός του.

Κάτοικος του Μονακό, βρέθηκε αντιμέτωπος από τον Δεκέμβριο του 2023 με κυρώσεις, δυνάμει απόφασης του ουκρανικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας επικυρωμένης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή συνέχιζε παρά τον πόλεμο δοσοληψίες με την προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα πωλήσεις αλκοολούχων ποτών.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές στο Μονακό, όπου ο γενικός εισαγγελέας Στεφάν Τριμπό αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κυβέρνησης Κριστόφ Μιρμάντ.

Ο Στεφάν Τριμπό είπε στο AFP ότι «ο εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν μέσα σε δέμα που άφησε κάποιος στον χώρο της εισόδου του ακινήτου προτού τραπεί σε φυγ».

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, εξ όσων γνωρίζω, που διαπράττεται τέτοια ενέργεια στο πριγκιπάτο», είπε ο Κριστόφ Μιρμάντ.

«Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες ασφαλείας, ώστε να διερευνηθεί το περιβάλλον των θυμάτων και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να αποτελούν στόχο τέτοιων απειλών. Παράλληλα, πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά χθες βράδυ.

Περίπου 50 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 10 και πλέον που μετέβησαν στο Μονακό από τη Γαλλία, κινητοποιήθηκαν για να προσφερθεί βοήθεια στα θύματα, ενώ κάπου 84 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας έφθασαν επιτόπου.

Κατά τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Λορέν Νουνιέζ, βρίσκεται σε εξέλιξη «συνεργασία» των αστυνομιών των δύο χωρών για «τον εντοπισμό του φυγά δράστη».

Ο Κριστόφ Μιρμάντ είπε ότι αυτόπτες μάρτυρες τον περιέγραψαν, ενώ καταγράφτηκε από κάμερες ασφαλείας στο Μονακό και στην Μποσολέιγ, γειτονική γαλλική κοινότητα όπου πήγε πεζή.

Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στη Νίκαια, περίπου 20 χιλιόμετρα από το Μονακό, ενώ ο έφηβος σε νοσοκομείο παίδων.

Προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε άλλους τέσσερις ανθρώπους, ένας από τους οποίους είχε υποστεί σοκ και οι άλλοι τρεις εκδορές λόγω θραυσμάτων τζαμιών, διευκρίνισε ο Κριστόφ Μιρμάντ.

Στο ακίνητο βρίσκονται έξι διαμερίσματα, όμως τα τρία θύματα ήταν τα μόνα παρόντα πρόσωπα, σημείωσε.

Ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί (LR) ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Η επίθεση που διαπράχθηκε σήμερα το βράδυ αποτελεί μια τραγωδία που συγκλονίζει το Μονακό».

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τον λαό του Μονακό. Πλήρης υποστήριξη στις δυνάμεις ασφαλείας και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έχουν κινητοποιηθεί».