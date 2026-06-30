Μία εντυπωσιακή συνάντηση με αγέλη από όρκες έζησαν οι επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού γιοτ στα ανοιχτά του Γιβραλτάρ, όταν τα θαλάσσια θηλαστικά περικύκλωσαν το σκάφος, περιστρέφοντας το κατά 360 μοίρες και καταστρέφοντας το πηδάλιό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από ταξίδι τεσσάρων εβδομάδων από τις Μπαχάμες προς την Ισπανία και διήρκεσε συνολικά περίπου τρεις ώρες, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Υποβρύχιο βίντεο που κατέγραψε ο Γάλλος κινηματογραφιστής Αλέξ Αϊμάρ δείχνει τις ιβηρικές όρκες να περικυκλώνουν το γιοτ και να δαγκώνουν το πηδάλιό του, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να χάσει τον έλεγχο του σκάφους. Παράλληλα, βίντεο που τραβήχτηκε από το κατάστρωμα καταγράφει τα ασπρόμαυρα κητώδη να καταδιώκουν το γιοτ, πηδώντας με μεγάλη ταχύτητα μέσα και έξω από τα κύματα.

Στα πλάνα διακρίνεται επίσης το τιμόνι του σκάφους να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, καθώς οι όρκες καταστρέφουν το πηδάλιο, ενώ κομμάτια του κατακόρυφου πτερυγίου επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας.

«Δεν έχουμε πλέον δυνατότητα πλοήγησης»

Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται ο Νορβηγός Γιόκε Ζόμερ να λέει: «Τα διέλυσαν όλα, δεν έχουμε πλέον πηδάλιο». Λίγο αργότερα προσθέτει: «Τώρα περιστρεφόμαστε 360 μοίρες, περνάμε υπέροχα», την ώρα που τα μέλη του πληρώματος προσπαθούν να κρατήσουν την ισορροπία τους πάνω στο σκάφος.

Μία γυναίκα που βρισκόταν επίσης στο γιοτ ακούγεται να σχολιάζει: «Θεέ μου, είναι τεράστιες», παρακολουθώντας τις όρκες να περικυκλώνουν το σκάφος.

Τι είναι οι όρκες

Η όρκα είναι οδοντοφόρο κήτος και το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας των ωκεάνιων δελφινιών. Τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν σχεδόν τα δέκα μέτρα σε μήκος και να ζυγίζουν περίπου 10.000 κιλά.

Πρόκειται για ιδιαίτερα ευφυή ζώα, γνωστά για την ικανότητά τους να συντονίζουν ομαδικές στρατηγικές κυνηγιού. Είναι επίσης εξαιρετικά γρήγοροι κολυμβητές, καθώς έχουν καταγραφεί να αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 54,7 χιλιόμετρα την ώρα.

Η ονομασία «φάλαινες-δολοφόνοι» δόθηκε στις όρκες από αρχαίους ναυτικούς, οι οποίοι τις παρατηρούσαν να κυνηγούν μεγάλες φάλαινες.

Η ανάρτηση του Γιόκε Ζόμερ μετά την περιπέτεια

Περιγράφοντας την εμπειρία στους 94.000 ακολούθους του στο Instagram, ο Γιόκε Ζόμερ έγραψε ότι, έπειτα από τέσσερις εβδομάδες ιστιοπλοΐας από τις Μπαχάμες, το πλήρωμα «υποδέχθηκε» στην Ευρώπη μια ολόκληρη αγέλη από τις γνωστές ιβηρικές όρκες στα ανοιχτά του Γιβραλτάρ, τις οποίες χαρακτήρισε γνωστές για επιθέσεις σε γιοτ και για την καταστροφή των πηδαλίων τους.

Όπως ανέφερε, ήταν μια μοναδική εμπειρία να βλέπει τόσες πολλές όρκες να κινούνται μέσα στο νερό από απόσταση, γνωρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή όλο το ενδιαφέρον τους ήταν στραμμένο στο σκάφος.

Ο ίδιος κάλεσε όσους σχολιάζουν το περιστατικό να λάβουν υπόψη ότι το βίντεο διάρκειας τριών λεπτών αποτελεί μόνο ένα μικρό απόσπασμα μιας συνάντησης που κράτησε συνολικά τρεις ώρες. Όπως εξήγησε, δεν καταγράφεται η αρχική πρόσκρουση που έσπασε το πηδάλιο, οι κλήσεις κινδύνου (Mayday), η προετοιμασία για πιθανή εγκατάλειψη του σκάφους σε περίπτωση εισροής υδάτων ούτε η προσπάθεια του πληρώματος να χρησιμοποιήσει τον κινητήρα ώστε να αποτρέψει τις όρκες από το να συνεχίσουν να παίζουν με το γιοτ.

Ο Ζόμερ υποστήριξε ακόμη ότι οι όρκες δεν έδειξαν σημάδια επιθετικότητας, με εξαίρεση μία στιγμή κατά την οποία το πλήρωμα έθεσε σε λειτουργία τον κινητήρα. Όπως έγραψε, το ισχυρό χτύπημα στο πηδάλιο προήλθε από μία από τις μεγαλύτερες όρκες, σημειώνοντας ότι παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η συμπεριφορά αυτή ήταν αποτέλεσμα παιχνιδιού ή επιθετικής διάθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσο το γιοτ παρασυρόταν ήρεμα στη θάλασσα, οι όρκες παρέμεναν παιχνιδιάρικες και περίεργες. Κάποιες έπαιζαν με το πηδάλιο, άλλες περιστρέφαν το σκάφος, ενώ τα μικρά τους διασκέδαζαν με τα κομμάτια που επέπλεαν στο νερό.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Νορβηγός υπογράμμισε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει επιθετικές μεθόδους για να απομακρύνει τις όρκες, ενώ ανέφερε πως έφτασαν ακόμη και να συζητήσουν το ενδεχόμενο να μπουν μαζί τους στη θάλασσα. Όπως έγραψε, ο ίδιος είχε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι όλα θα εξελίσσονταν ομαλά, αρκεί να άφηναν τα ζώα να εκδηλώσουν την περιέργειά τους χωρίς να προσθέσουν επιπλέον ένταση στην κατάσταση, επισημαίνοντας ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι άνθρωποι που αγαπούν την περιπέτεια και αισθάνονται άνετα σε ασυνήθιστες συνθήκες.