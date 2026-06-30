Στον εντοπισμό 32 αλλοδαπών και στη σύλληψη του 46χρονου αλλοδαπού διακινητή τους προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο Αγαθονήσι, έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 29 Ιουνίου, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται προς τις ανατολικές ακτές του Αγαθονησίου. Ο χειριστής του σκάφους δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Στη συνέχεια προσάραξε το ταχύπλοο στη βραχώδη περιοχή «Θόλος» Αγαθονησίου, όπου οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν.

Σε περαιτέρω έλεγχο στην περιοχή με τη συνδρομή της αστυνομίας Χίου εντοπίστηκαν συνολικά 32 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν καταβάλει 1.500 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Έπειτα από χερσαίες έρευνες, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 46χρονος χειριστής του ταχύπλοου, υπήκοος Ιράκ, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών και απείθεια.

Από το Λιμεναρχείο Σάμου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Εν τω μεταξύ, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX λέμβος με περίπου 32 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 28 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.