Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες από το «βουνό» φαρμάκων που βρέθηκε στο δωμάτιο του κατηγορούμενου Ιταλού για το διπλό φονικό στο Αίγιο και της συντρόφου του.

Σύμφωνα με το Live News που πρόβαλε τις εικόνες, τα φάρμακα είναι πάρα πολλά και βρέθηκαν σε διάφορα μέρη του δωματίου, από το κρεβάτι, μέχρι και μέσα σε συρτάρια.

Τα φάρμακα εξετάζονται ενδελεχώς από τις αρχές, καθώς ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι πήρε ηρεμιστικά, τα οποία σε συνδυασμό με την κάνναβη τον έριξαν σε λήθαργο, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί το διπλό φονικό.

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι στον οργανισμό του Ιταλού ανιχνεύθηκε ουσία που υπάρχει μεν στα ηρεμιστικά, αλλά και σε άλλα φάρμακα, οπότε αναμένονται και περαιτέρω εξετάσεις.

Επίσης, το Live News ανέφερε πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κανένα ηρεμιστικό στο «βουνό» φαρμάκων, παρά χάπια για παθολογικά αίτια και την ψυχική υγεία.

Δείτε φωτογραφίες:

Το σχετικό ρεπορτάζ: