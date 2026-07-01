Νέα στοιχεία προκύπτουν μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, φέρεται να εντοπίστηκαν ίχνη ινδικής κάνναβης και υπνωτικών χαπιών στον οργανισμό του κατηγορούμενου.

Σημειώνεται πως από την πρώτη στιγμή ο Ιταλός υποστηρίζει ότι δεν σκότωσε εκείνος τη μητέρα και τον γιο, λέγοντας ότι δεν άκουσε και δεν είδε τίποτα, καθώς κοιμόταν. Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα δύο θύματα αλληλοσκοτώθηκαν.

Πάντως, οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι συμπληρωματικές καταθέσεις συνεχίζονται, προκειμένου να βρεθούν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι έξυπνες συσκευές που υπήρχαν στο σπίτι.

Σημειώνεται ακόμα ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει όλα τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί.

«Είναι το τέλειο έγκλημα ή έχει δίκιο ο 65χρονος φερόμενος ως δράστης;», αναρωτήθηκε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, κλείνοντας το ρεπορτάζ της για την υπόθεση.

Στενή φίλη του 26χρονου Ολύμπιου, η οποία γνώριζε τόσο το θύμα όσο και τον 65χρονο Ιταλό, μίλησε στην εκπομπή Live News για την έντονη ανησυχία που, όπως υποστήριξε, εξέφραζε ο νεαρός σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο 26χρονος επικοινώνησε μαζί της στα τέλη Μαΐου ζητώντας να συναντηθούν, καθώς βρισκόταν σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Όπως υποστήριξε, της είχε μεταφέρει ότι η μητέρα του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, ενώ αναζητούσε τρόπους να της εξασφαλίσει ψυχιατρική υποστήριξη και βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξάρτησης.

Η ίδια ανέφερε ακόμα ότι ο φίλος της αισθανόταν πως η προσωπική του ζωή είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς είχε αφιερωθεί στη φροντίδα της μητέρας του.