Η εβδομάδα ξεκινά με έντονη πλανητική κινητικότητα, επηρεάζοντας τις καθημερινές επαφές και τη λήψη αποφάσεων. Οι προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα δείχνουν ότι η ανάγκη για οργάνωση είναι ο κοινός παρονομαστής για τα περισσότερα ζώδια, ενώ οι ισορροπίες στις διαπροσωπικές σχέσεις απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς.

Η έναρξη της εβδομάδας απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική. Η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε λάθη, ειδικά σε γραφειοκρατικά ή οικονομικά ζητήματα. Η σωστή προετοιμασία και η αποφυγή των εντάσεων θα βοηθήσουν όλους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες της ημέρας.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Η ανάγκη για δράση είναι έντονη από νωρίς το πρωί. Η ημέρα ευνοεί την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που αφορούν το σπίτι ή την οικογενειακή περιουσία. Αποφύγετε τις βιαστικές αγορές και επικεντρωθείτε σε όσα έχουν πραγματική αξία για το μέλλον σας.

Ταύρος

Η επικοινωνία γίνεται το δυνατό σας όπλο. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσετε επαγγελματικές προτάσεις ή να ξεκαθαρίσετε παρεξηγήσεις με κοντινά σας πρόσωπα. Οι μετακινήσεις και οι σύντομες συναντήσεις θα φέρουν χρήσιμες πληροφορίες.

Δίδυμοι

Το ενδιαφέρον σας στρέφεται αποκλειστικά στα οικονομικά ζητήματα. Υπάρχει πιθανότητα να προκύψει μια νέα πηγή εσόδων ή να βρείτε λύση σε ένα παλιό χρέος. Διαχειριστείτε τα έξοδα της ημέρας με σύνεση και αποφύγετε τις παρορμητικές επενδύσεις.

Καρκίνος

Με τη Σελήνη να επηρεάζει άμεσα το ζώδιό σας, η αυτοπεποίθησή σας είναι αυξημένη. Έχετε την ευκαιρία να θέσετε τους δικούς σας όρους στη δουλειά και να διεκδικήσετε αυτά που σας αναλογούν. Η προσωπική σας ακτινοβολία βοηθά στην επίτευξη των στόχων σας.

Λέων

Η ημέρα απαιτεί χαμηλούς τόνους και εσωτερική ανασυγκρότηση. Είναι προτιμότερο να εργαστείτε πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και να προετοιμάσετε τα επόμενα βήματά σας με μυστικότητα. Ακούστε τη διαίσθησή σας σε θέματα συνεργασιών.

Παρθένος

Οι φίλοι και οι κοινωνικές σας επαφές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ημέρας. Μια συζήτηση με ένα πρόσωπο από το φιλικό σας περιβάλλον μπορεί να σας ανοίξει πόρτες σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι ομαδικές δραστηριότητες αποδίδουν καρπούς.

Ζυγός

Η καριέρα και η κοινωνική σας καταξίωση έρχονται σε πρώτο πλάνο. Οι ανώτεροί σας παρατηρούν την προσπάθειά σας και δεν αποκλείεται να δεχτείτε μια πρόταση που θα αναβαθμίσει τη θέση σας. Παραμείνετε συγκεντρωμένοι στους μακροπρόθεσμους στόχους σας.

Σκορπιός

Η ανάγκη για ανανέωση και απόκτηση νέων γνώσεων σας ωθεί σε δημιουργικά μονοπάτια. Η ημέρα είναι ιδανική για να ξεκινήσετε ένα σεμινάριο, να σχεδιάσετε ένα ταξίδι ή να ασχοληθείτε με νομικές υποθέσεις που εκκρεμούν.

Τοξότης

Οι οικονομικές συναλλαγές που αφορούν τρίτους, όπως τράπεζες, εφορία ή κληρονομικά, έρχονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για ευνοϊκούς διακανονισμούς. Στα αισθηματικά, το πάθος κυριαρχεί, αλλά απαιτείται ειλικρίνεια.

Αιγόκερως

Οι συνεργασίες και οι προσωπικές σχέσεις αποτελούν τη βασική προτεραιότητα της ημέρας. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να έρθετε πιο κοντά με τον σύντροφό σας ή να υπογράψετε μια νέα επαγγελματική συμφωνία. Η διπλωματία θα σας βγάλει κερδισμένους.

Υδροχόος

Η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις στο χώρο εργασίας αυξάνουν τους ρυθμούς σας. Θα χρειαστεί να επιστρατεύσετε την οργανωτικότητά σας για να προλάβετε τις προθεσμίες. Δώστε προσοχή στη διατροφή και τη φυσική σας κατάσταση για να διατηρήσετε την ενέργειά σας.

Ιχθύες

Η δημιουργικότητα και η διάθεση για φλερτ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ημέρας. Η τύχη είναι με το μέρος σας, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν επιχειρηματικά σχέδια ή την προσωπική σας ζωή. Αφιερώστε χρόνο σε δραστηριότητες που σας γεμίζουν χαρά.