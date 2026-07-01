Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το διπλό φονικό στο Αίγιο με φίλη του δολοφονημένου Ολύμπιου να υποστηρίζει ότι ο 26χρονος ανησυχούσε ιδιαίτερα για την ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του.

Η γυναίκα υποστήριξε στην αστυνομία ότι η 54χρονη έλεγε περίεργα πράγματα στον γιο της, με τον 26χρονο να πιστεύει πως η μητέρα του έφτασε στο σημείο να χτυπάει τον σύντροφό της.

«Στις 28 Μαΐου, ο Ολύμπιος μου ζήτησε να βρεθούμε γιατί ήταν χάλια. Μου είπε ότι η μητέρα του τον κάλεσε εκείνο το πρωινό και δεν ήταν καλά. Του έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι την είχαν βάλει να τον σκοτώσει. Μέχρι και ο Ιταλός του είχε πει ότι δεν αντέχει άλλο με τη Μαρία και θα σηκωνόταν να φύγει από τον Λόγγο. Ο Ολύμπιος μου είπε ότι η μητέρα του μπορεί και να τον χτυπούσε τον Ιταλό», κατέθεσε η φίλη του 26χρονου, σύμφωνα με το Live News.

«Ο Ολύμπιος μεγάλωσε στον Λόγγο μαζί με τη μητέρα του και τον σύντροφό της Μάρκο. Τον Μάρκο η μητέρα του τον γνώρισε πριν 16 χρόνια και με τον Ολύμπιο τα πήγαιναν πολύ καλά. Δεν είχαν καμία κόντρα, αλλά δεν τον έβλεπε σαν πατέρα, γιατί έλεγε ότι ο πατέρας του πέθανε. Τον είχα γνωρίσει και είχα μείνει μαζί τους εκεί και μου φάνηκε καλός και ήρεμος άνθρωπος», πρόσθεσε στην κατάθεσή της.

Στο μικροσκόπιο ψηφιακά στοιχεία

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως τι συνέβη τη νύχτα του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται και τα ψηφιακά δεδομένα από ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, μεταξύ των οποίων και μια ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, από την οποία ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία για το χρονικό της υπόθεσης και τις τελευταίες κινήσεις μέσα στην κατοικία.

Παράλληλα, οι κάμερες ασφαλείας που έχουν αναλυθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν καταγράφουν την είσοδο τρίτου προσώπου στο σπίτι το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι τοξικολογικές εξετάσεις του 65χρονου έδειξαν την παρουσία υπνωτικών φαρμάκων, ενώ ανιχνεύθηκαν και ίχνη κάνναβης.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές και εντάσσονται στο σύνολο των στοιχείων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και των πραγματογνωμοσυνών, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.