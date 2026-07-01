Ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράνομη παραμονή στη χώρα κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 27χρονος, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι χτύπησε την 24χρονη σύζυγό του μπροστά στο ανήλικο παιδί τους, σε χωριό του Πηλίου.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, με την έφεση να διατηρεί ανασταλτικό αποτέλεσμα υπό τον όρο να αποχωρήσει οικειοθελώς από τη χώρα.

Η κατάθεση της 24χρονης

Η 24χρονη γυναίκα κατέθεσε μέσω διερμηνέα και περιέγραψε όσα, σύμφωνα με την ίδια, συνέβησαν στο σπίτι τους.

Όπως υποστήριξε, ο σύζυγός της επέστρεψε μεθυσμένος από τη δουλειά και άρχισε να φωνάζει επειδή εκείνη μιλούσε στο τηλέφωνο με την οικογένειά της στην Αλβανία.

Η γυναίκα ανέφερε ότι βγήκε έξω από το σπίτι, προσπαθώντας να αποφύγει τον καβγά, όμως ο 27χρονος την ακολούθησε. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, την έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει, και στη συνέχεια την άρπαξε από τα χέρια.

Την ίδια στιγμή, όπως υποστήριξε η 24χρονη, το 4χρονο παιδί τους φέρεται να παρακαλούσε τον πατέρα του να σταματήσει.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, η γυναίκα κατέφυγε στο σπίτι φίλης της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, διαπιστώθηκαν εκδορές στα χέρια, μελανιές στο στήθος και τραυματισμός στο τριχωτό της κεφαλής.

Η 24χρονη υποστήριξε ακόμη ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν βία από τον σύζυγό της, λέγοντας πως εκείνος γίνεται επιθετικός όταν καταναλώνει αλκοόλ.

Τι ισχυρίστηκε ο 27χρονος

Από την πλευρά του, ο 27χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι δεν χτύπησε τη σύζυγό του και ότι προσπάθησε μόνο να της πάρει το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια, επικαλούμενος ζήλια.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η 24χρονη αυτοτραυματίστηκε με σκοπό να τον καταγγείλει, ενώ απέδωσε τις εντάσεις που υπήρχαν μεταξύ τους και στη στάση της οικογένειάς της απέναντί του.

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν υιοθέτησε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και τον έκρινε ένοχο για τις πράξεις που του αποδίδονταν.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που φτάνουν στις δικαστικές αίθουσες, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη άμεσης προστασίας των θυμάτων, ιδιαίτερα όταν σε τέτοια επεισόδια είναι παρόντα ανήλικα παιδιά.