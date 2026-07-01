Από 1 έως 3 έτη είναι οι ποινές που επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στους 57 καταδικασθέντες, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή ενώ το δικαστήριο, το οποίο ομόφωνα απέρριψε τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών, με την απόφαση του σε 28 από τους καταδικασθέντες επέβαλε και χρηματικές ποινές, που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ.

Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διενεργηθεί διπλή έρευνα. Το πρώτο σκέλος της έρευνας θα αφορά το ενδεχόμενο να υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος . Το δεύτερο προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020.

Σύμφωνα με τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει βοσκότοπους στην Καστοριά και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου σε περιοχές που δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν λόγω υψομέτρου, εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 2019 – 2022.