«Καταπέλτης» ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη των δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υπόθεση που αφορά τους χειρισμούς τους σχετικά με τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία αποτελεί πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον Οργανισμό.

Ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Αναστάσιος Παναγάκος, εισηγήθηκε την ενοχή του πρώην προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέππα, για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφου από κοινού, αδίκημα για το οποίο ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και της παράβασης καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε πως, ως υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέκρυψαν σκοπίμως από τη δικαιοσύνη την «έκθεση Τυχεροπούλου», προκειμένου να μη διαπιστωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί εξαπατούσαν τον Οργανισμό. Για το λόγο αυτό εκτίμησε ότι η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου δεν συνιστά πλημμέλημα αλλά κακούργημα και εισηγήθηκε το δικαστήριο να κηρυχθεί καθ’ ύλην αναρμόδιο και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Ο εισαγγελέας υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των πορισμάτων της κ. Τυχεροπούλου, εκφράζοντας τη θέση ότι επιβεβαιώθηκαν και από τις σχετικές μαρτυρίες. «Ακόμη και αυθαίρετα να είχε ενεργήσει μια υπάλληλος που έφερε σε γνώση της διοίκησης ευρήματα απάτης, εμείς θα την ψέξουμε;» ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της έρευνας ήταν επαρκή και αξιόπιστα για να οδηγηθεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη.

Ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για επιχείρηση απαξίωσης των στοιχείων που καταγράφονταν στο επίμαχο πόρισμα. «Αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μη πληρώσουν τους παραγωγούς αυτούς, η Ρέππα με έγγραφό της υποστήριξε ότι η έκθεση ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή παράνομη και ελλιπής», σημείωσε και διερωτήθηκε γιατί δεν ζητήθηκαν εξαρχής διευκρινίσεις από τη συντάκτρια της έκθεσης ούτε διατάχθηκε άμεσα νέος έλεγχος.

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε στην καταγγελία υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έκανε λόγο για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη και, όπως είπε, δεχόταν ακόμη και απειλές για τη ζωή του και αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα. Σύμφωνα με την αγόρευση, μετά από εντολή του τότε προέδρου Γρηγόρη Βάρρα διενεργήθηκε έλεγχος, ο οποίος επιβεβαίωσε τις καταγγελίες, ενώ στη συνέχεια συγκροτήθηκε ειδική ομάδα ελέγχου για τις αιτήσεις εθνικού αποθέματος των ετών 2019 και 2020.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, η αρχική διερεύνηση περιορίστηκε σε 99 ΑΦΜ, με την Παρασκευή Τυχεροπούλου να πραγματοποιεί, στη συνέχεια, «σε βάθος έλεγχο», ο οποίος αποκάλυψε ευρήματα διαφορετικά από εκείνα των υπόλοιπων ελεγκτών. «Οι παραγωγοί γνώριζαν πότε θα ελεγχθούν και εκμεταλλεύονταν το σύστημα της τεχνικής λύσης», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι γι’ αυτό ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, της ζήτησε να επεκτείνει τον έλεγχο και «μπλόκαραν» τις πληρωμές για τις «ύποπτες» περιπτώσεις.

Ο εισαγγελέας απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στις ενέργειες της Αθανασίας Ρέππα απέναντι στις εντολές του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Τεχνιέντως και εμμέσως αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή Βάρρα ζητώντας διευκρινίσεις», ανέφερε ενώ συνέδεσε χρονικά την απάντησή της με την αποχώρηση του τότε προέδρου από τον Οργανισμό.