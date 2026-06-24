«Όχι» είπε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), που ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) για ανανέωση δύο ετών και όχι πέντε, της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων πρώτου βαθμού, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη.

Η προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι, σύμφωνα με πληροφορίες, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη με ψήφους 72 υπέρ και 10 κατά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η απορριπτική απόφαση στηρίχθηκε στο σκεπτικό ότι η ελληνική νομοθεσία, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών, προβλέπει πως μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Και αυτό με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους (μειοψηφία) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, κάτι που δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Στην πράξη αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πως οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν πως η κ. Κοβέσι, η οποία δεν παρέστη στη διαδικασία, δεν είχε το δικαίωμα να προσφύγει εκπροσωπώντας, ουσιαστικά, τους τρεις εισαγγελικούς λειτουργούς.

Τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στήριξε ενώπιον της Ολομέλειας ο συνταγματολόγος, Σπ. Βλαχόπουλος, εστιάζοντας στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και στο γεγονός ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το κολλέγιο στο Λουξεμβούργο.

Επιπλέον, έθεσε, μεταξύ άλλων, και το ζήτημα της αρμοδιότητας για ανανέωση της θητείας σημειώνοντας πως εφόσον υπήρχε αμφιβολία ως προς την ερμηνεία του ευρωπαϊκού πλαισίου, το ΑΔΣ όφειλε να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν λάβει την απόφασή του.

Πάντως, μετά την απορριπτική απόφαση παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να επιλέξει και τους εισαγγελικούς λειτουργούς που θα στελεχώσουν τις τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα, οι οποίες δημιουργήθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα της κ. Κοβέσι για ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της EPPO. Με τις νέες τοποθετήσεις, ο αριθμός των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα αναμένεται να αυξηθεί από 10 σε 13.

Το ενδιαφέρον για τις θέσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένο καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 20 εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, κάτι που αποδίδεται τόσο στο υψηλό κύρος του θεσμού όσο και στις συνθήκες εργασίας που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.