Ένοχοι κρίθηκαν, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, οι 57 από τους συνολικά 58 κατηγορούμενους αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το δικαστήριο, για ορισμένους εκ των καταδικασθέντων, μετέτρεψε τις κατηγορίες και διόρθωσε προς τα κάτω τα ποσά των επιδοτήσεων που αναφέρονται στο κατηγορητήριο με το οποίο ήταν αντιμέτωποι.

Επιπλέον, με την απόφασή τους, κατά πλειοψηφία, έκριναν αθώα μία κατηγορούμενη παραγωγό, καθώς έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλειψη του αξιοποίνου, επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται περί τις 30.000 ευρώ.

Το εδώλιο ήταν κενό, καθώς οι κατηγορούμενοι επέλεξαν να μην παραστούν στη δίκη για να ακούσουν την κρίση των δικαστών, αλλά να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους.

Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, προκειμένου οι δικαστές να ανακοινώσουν την απόφασή τους για την αναγνώριση ή όχι ελαφρυντικών που έχουν αιτηθεί μέσω των συνηγόρων τους οι καταδικασθέντες, κάτι που θα καθορίσει και τις ποινές που στη συνέχεια θα επιβληθούν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει βοσκότοπους στην Καστοριά και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου σε περιοχές που δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν λόγω υψομέτρου, εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ.