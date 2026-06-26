Το Εκουαδόρ έκανε την μεγάλη έκπληξη επικρατώντας της Γερμανίας με 2-1 με ανατροπή μάλιστα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026 ως μια από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων.
Μετά από αυτή την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Σεμπαστιάν Μπεκασέσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Εκουαδόρ προχώρησε σε μία απόφαση που εξέπληξε ολόκληρη τη χώρα.
Συγκεκριμένα, ο Ντανιέλ Νομπόα, ανακοίνωσε επίσημα ότι η 26η Ιουνίου θα είναι εθνική εορτή για ολόκληρη τη χώρα.
🇪🇨🏆 ¡MAÑANA SERÁ FERIADO EN ECUADOR TRAS LA HISTÓRICA VICTORIA ANTE ALEMANIA!— Diario Olé (@DiarioOle) June 26, 2026
👔 Daniel Noboa, presidente de dicho país, comunicó su decreto pic.twitter.com/usT8RsVqHH