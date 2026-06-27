Μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο ο Μεχντί Ταρέμι εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην FIFA για τα προβλήματα που αντιμετώπισε στη διοργάνωση η Εθνική του Ιράν.

Μάλιστα ο επιθετικός του Ολυμπιακού είπε χαρακτηριστικά πως δεν ήθελαν την Εθνική του Ιράν στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ταρέμι μετά το τέλος του αγώνα:

«Πάντα παραπονιόμαστε για αυτά τα πράγματα από την αρχή, είναι ένα Μουντιάλ καταστροφή. Μια καταστροφή. Ως επαγγελματίες παίκτες σε μια επαγγελματική διοργάνωση, δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο, αν είναι δίκαιο για τη FIFA, εντάξει, καλά για αυτούς.

Αλλά δεν είναι δίκαιο. Ποιος θέλει να μας βοηθήσει; κανείς δεν βοηθάει. Κανείς. Ποιος πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα για εμάς; Ποιος; Η FIFA; Δεν ξέρω. Οι ΗΠΑ; Δεν ξέρω, απλά πείτε μου ένα όνομα.

Ο Ινφαντίνο ήρθε στα αποδυτήρια μας στο πρώτο παιχνίδι και είπε ότι θα λύσουμε κάθε πρόβλημα εδώ, αλλά στην πραγματικότητα η FIFA δεν έκανε τίποτα. Δεν μας ήθελαν εδώ εξ αρχής, πρέπει να παλέψουμε ενάντια στα πάντα εδώ.

Δεν ξέρω αν ο κόσμος το θέλει αυτό ή όχι, αλλά όπως το βλέπουμε από τη δική μας οπτική γωνία, ναι, έτσι είναι, αυτό πιστεύω. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης για τους ανθρώπους στο Ιράν, εκτός του Ιράν, για τη FIFA, για όλους. Αλλά δεν υπάρχει ειρήνη από τους άλλους προς εμάς».