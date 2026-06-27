Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφήνας προχωρά η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 του Σαββάτου 4 Ιουλίου, ενώ η απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 το πρωί έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER FERRY». Το ναυτεργατικό σωματείο θέτει στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών του ζητήματα ασφάλειας για τα πληρώματα και τα πλοία, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες υποδομές του λιμένα Ραφήνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον σημερινό αριθμό δρομολογημένων πλοίων. Όπως επισημαίνει η ΠΕΝΕΝ, οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης επαρκούν για περίπου πέντε πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται 11, με αποτέλεσμα αρκετά να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας, το οποίο η ΠΕΝΕΝ χαρακτηρίζει ως ανασφαλές και επικίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι καθημερινά πλοία αναγκάζονται να παραμένουν αρόδου λόγω της ανεπάρκειας των θέσεων πρόσδεσης. Παράλληλα, το σωματείο αναδεικνύει τις επιπτώσεις του υφιστάμενου καθεστώτος εργασίας στα πληρώματα, κάνοντας λόγο για υπερεργασία, κόπωση, περιορισμένες ώρες ανάπαυσης και πολύμηνη απομάκρυνση των ναυτικών από τις οικογένειές τους, συνθήκες που, σύμφωνα με την ίδια, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων.

Σύμφωνα με την Ένωση, για πρώτη φορά σε δημόσια συγκέντρωση έλαβαν τον λόγο πλοίαρχοι της γραμμής, οι οποίοι περιέγραψαν τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης και αγκυροβολίας.

Ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ αναφέρθηκε επίσης στις ευθύνες των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ζητώντας την πλήρη καταβολή των αμοιβών που αντιστοιχούν στην υπερεργασία των πληρωμάτων, η οποία, όπως υποστήριξε, προκύπτει από το ισχύον καθεστώς αγκυροβολιών και μεθορμίσεων.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκπρόσωποι σωματείων και φορέων, μεταξύ των οποίων μέλη της ΠΕΜΕΝ, καθώς και εκπρόσωποι του δικτύου συλλόγων «SAVE RAFINA», οι οποίοι επανέλαβαν την αντίθεσή τους στην επέκταση του λιμένα.

Η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει ότι έχει ήδη αποστείλει εξώδικο προς την κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας και τις εμπλεκόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες, τηρώντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες για την κήρυξη της απεργίας, και καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση της 3ης Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία της ακτοπλοϊκής γραμμής της Ραφήνας πραγματοποίησαν χθες τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ και συγκέντρωση στο λιμάνι της Ραφήνας.