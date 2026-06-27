Με στόχο να χαράξει την πορεία του για το επόμενο διάστημα και να θέσει τις βάσεις της οργανωτικής και πολιτικής του λειτουργίας, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η συνεδρίαση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το νέο πολιτικό φορέα, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη σύγκληση του ανώτατου οργάνου του.

Η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Η έναρξη των εργασιών γίνεται με ομιλία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα του κόμματος, να αναφερθεί στις τρέχουσες εξελίξεις και να περιγράψει τις βασικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται τόσο ο οργανωτικός σχεδιασμός όσο και οι πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το προσεχές διάστημα, καθώς η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει να διαμορφώσει το πλαίσιο της επόμενης φάσης της παρουσίας του στον πολιτικό στίβο.

Η συνεδρίαση αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για τον καθορισμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών βημάτων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.