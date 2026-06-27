Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Με στόχο να χαράξει την πορεία του για το επόμενο διάστημα και να θέσει τις βάσεις της οργανωτικής και πολιτικής του λειτουργίας, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η συνεδρίαση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το νέο πολιτικό φορέα, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη σύγκληση του ανώτατου οργάνου του.

Η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Η έναρξη των εργασιών γίνεται με ομιλία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα του κόμματος, να αναφερθεί στις τρέχουσες εξελίξεις και να περιγράψει τις βασικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται τόσο ο οργανωτικός σχεδιασμός όσο και οι πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το προσεχές διάστημα, καθώς η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει να διαμορφώσει το πλαίσιο της επόμενης φάσης της παρουσίας του στον πολιτικό στίβο.

Η συνεδρίαση αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για τον καθορισμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών βημάτων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.