Παρότι έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από τον χωρισμό τους, η σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά και της Πάουλα Μπαντόσα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τις νέες δηλώσεις της Ισπανίδας τενίστριας για όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

Η Πάουλα Μπαντόσα είχε αναφερθεί πριν από λίγες μέρες σε μια «τοξική σχέση», ενώ αίσθηση είχαν προκαλέσει και οι δηλώσεις της φίλης της και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία είχε αποκαλύψει πως χάρηκε ιδιαίτερα όταν πληροφορήθηκε το τέλος της σχέσης της Ισπανίδας με τον Έλληνα τενίστα.

Μετά τις πρώτες τοποθετήσεις της στο Βερολίνο, η Μπαντόσα επανήλθε στο θέμα και κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Λονδίνο ενόψει του Wimbledon.

Ερωτηθείσα για τις «τοξικές στιγμές» που βίωσε στη συγκεκριμένη σχέση, η Ισπανίδα αρκέστηκε να δηλώσει πως υπήρξαν πολλές δύσκολες καταστάσεις, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως ανέφερε, για μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο η ίδια όσο και το περιβάλλον της πέρασαν δύσκολες στιγμές, υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε δεν σχετίζονταν αποκλειστικά με τραυματισμούς ή με την επαγγελματική της πορεία.

Η ίδια σημείωσε ότι πλέον έχει αφήσει πίσω της αυτή την περίοδο της ζωής της, τονίζοντας πως έχει κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο κεφάλαιο και επιθυμεί να προχωρήσει χωρίς να επανέρχεται στο παρελθόν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο βίντεο που είχε γίνει viral πριν από μερικά χρόνια και στο οποίο καταγραφόταν μία έντονη στιγμή με τον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά κατά τη διάρκεια αγώνα του Έλληνα τενίστα.

«Μου το έστειλαν φίλοι μου. Το πρόσωπό μου τα λέει όλα. Αυτό το βίντεο είναι η σύνοψη των πάντων. Όποιος βρισκόταν εκεί και έζησε την κατάσταση γνωρίζει πολύ καλά σε τι αναφέρομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ισπανίδα αθλήτρια.