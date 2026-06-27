Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη πάνω στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, στη συνοικία Τσάογιανγκ, χθες, έγινε γνωστό από την τοπική κυβέρνηση σήμερα, σε μια ανακοίνωση που ανάρτησε στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια του σπάνιου περιστατικού.

«Την 26η Ιουνίου στις 17.55 τοπική ώρα (…) ένα διθέσιο, μονοκινητήριο, ελαφρύ αεροσκάφος συγκρούστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης πάνω σε έναν ουρανοξύστη. Ο κυβερνήτης, που ήταν ο μόνος επιβάτης του αεροσκάφους, σκοτώθηκε, ενώ 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο σημείο», έγραψαν στο κοινωνικό δίκτυο WeChat οι τοπικές αρχές της συνοικίας Τσάογιανγκ, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση.