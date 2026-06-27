Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη πάνω στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, στη συνοικία Τσάογιανγκ, χθες, έγινε γνωστό από την τοπική κυβέρνηση σήμερα, σε μια ανακοίνωση που ανάρτησε στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια του σπάνιου περιστατικού.
北京最高楼“中国尊”6月26日傍晚怀疑遭到一架小型飞机撞击，伤亡情况未明。— BBC News 中文 (@bbcchinese) June 26, 2026
网上流传片段显示，108层高的大楼出现一个明显窟窿，檐篷冒烟起火。路透社引述目击者称，事发时听见了巨响。
中国官方尚未证实事件，但目击者称警察封锁北京朝阳区中央商贸区周边部分道路，又阻止路人拍照。 pic.twitter.com/MLENVYmHJk
«Την 26η Ιουνίου στις 17.55 τοπική ώρα (…) ένα διθέσιο, μονοκινητήριο, ελαφρύ αεροσκάφος συγκρούστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης πάνω σε έναν ουρανοξύστη. Ο κυβερνήτης, που ήταν ο μόνος επιβάτης του αεροσκάφους, σκοτώθηκε, ενώ 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο σημείο», έγραψαν στο κοινωνικό δίκτυο WeChat οι τοπικές αρχές της συνοικίας Τσάογιανγκ, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.
Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση.