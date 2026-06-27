Τραγικό τέλος για έναν ηλικιωμένο άνδρα στα Χανιά που πυροβολήθηκε από καραμπίνα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Flash News, πρόκειται για έναν 86χρονο άνδρα που βρέθηκε σε μια λίμνη αίματος τραυματισμένος θανάσιμα από καραμπίνα στην κοιλιακή χώρα.

Αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να αυτοπυροβολήθηκε βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν όμως ήδη αργά για τον άτυχο ηλικιωμένο.