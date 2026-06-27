Τα δίδυμα αδέρφια Θοδωρής και Γιώργος Μαρτσώτας, που αρίστευσαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις μίλησαν στο Newsbeast για την επιτυχία τους.

Τα δύο αδέρφια κατοικούν στην Ιτέα Φωκίδας και φέτος συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις στο 2ο επιστημονικό πεδίο. Ο Θοδωρής κατάφερε να συγκεντρώσει 19.775 μόρια και ο Γιώργος 19.800 μόρια.

Συγκεκριμένα ο Θοδωρής στην έκθεση έγραψε 19,1, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα, δηλαδή στη φυσική, στη χημεία και στη βιολογία έγραψε 100. Ο Γιώργος μαθήματα κατεύθυνσης έγραψε 100 και στην έκθεση 19,2.

Τα δίδυμα δήλωσαν πολύ ευχαριστημένα από τις επιδόσεις τους: «Καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε έναν πολύ μεγάλο στόχο, ο οποίος ήταν η είσοδός μας στην Ιατρική Σχολή των Αθηνών και ευελπιστούμε να πετύχουμε και το όνειρο της ζωής μας, το οποίο είναι να είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις.

«Καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία μας έπαιξαν οι καθηγητές μας, οι οποίοι μας στήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας μας και τα δύο χρόνια. Αλλά το πιο βασικό ήταν η μεταξύ μας συνεργασία και η απουσία ανταγωνισμού», είπε ο Γιώργος και ο Θοδωρής συμφώνησε προσθέτοντας ότι «πολύ σημαντικό είναι και η ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και στην ξεκούραση»!

Συγχαρητήρια!