Τον απολογισμό του Μουντιάλ 2026 για την Σαουδική Αραβία έκανε μετά το τέλος του αγώνα με το Πράσινο Ακρωτήρι ο Γιώργος Δώνης.

«Το επίπεδό μας δεν ήταν καλό», δήλωσε ο Έλληνας προπονητής μετά το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του στην διοργάνωση κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό και πρόσθεσε: «Το ταξίδι ήταν καλό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παίκτες».

Ο τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας για τον αγώνα με το Πράσινο Ακρωτήρι σχολίασε: «Ήμασταν πολύ κακοί στη δημιουργία φάσεων. Δεν μπορεί κανείς να κερδίσει ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο.

Είχαμε προβλήματα να ασκήσουμε πίεση στην άμυνα του Πράσινου Ακρωτηρίου, εκτός από ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Η επιθετική μας γραμμή δεν τα πήγαινε καλά. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας ήταν η δημιουργία και αυτό ήταν προφανές. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε».