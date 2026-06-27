Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιομέτρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χλμ/ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 21χρονος, οδηγώντας αυτοκίνητο, κινείτο με 210 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.