Τα παιχνίδια για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (27/6).

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ιορδανία, η Αγγλία τον Παναμά, η Κροατία τη Γκάνα, η Πορτογαλία την Κολομβία, το Κονγκό κοντράρεται με το Ουζμπεκιστάν και η Αλγερία με την Αυστρία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS11 Κεφαλάρι

13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Lenovo Austrian GP Practice 3 Μηχανοκίνητα

13:40 COSMOTE SPORT 7 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

14:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουρκ

14:35 COSMOTE SPORT 7 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:45 COSMOTE SPORT 7 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ολλανδίας (Tissot Sprint)

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

16:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS12 Γυμνό 2

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Ολλανδία (1ος Αγώνας)

17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Lenovo Austrian GP Qualifying Μηχανοκίνητα

17:50 COSMOTE SPORT 7 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Ολλανδία, Άσσεν -1ος Αγώνας

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 EKO Ράλλυ Ακρόπολις, SS13 Μαίναλο 2

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD UFC Fight Night 2026 Ραφαέλ Φιζιέβ – Μάνουελ Τόρες

20:30 COSMOTE SPORT 5 HD Acropolis Rally Show 2026 Μηχανοκίνητα

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Stoiximan AegeanBall Festival 1η Ημέρα

00:00 ΕΡΤ2 Παναμάς – Αγγλία Μουντιάλ 2026

00:00 ΕΡΤ1 Κροατία – Γκάνα Μουντιάλ 2026

02:30 ΕΡΤ2 Κολομβία – Πορτογαλία Μουντιάλ 2026

02:30 ΕΡΤ1 Κονγκό – Ουζμπεκιστάν Μουντιάλ 2026

05:00 ΕΡΤ1 Αλγερία – Αυστρία Μουντιάλ 2026

05:00 ΕΡΤ2 Ιορδανία – Αργεντινή Μουντιάλ 2026