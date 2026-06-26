Οριστικό τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών έβαλαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, επιβεβαιώνοντας μέσα από τη ζωντανή εκπομπή «Στούντιο 4» ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία τους με την ΕΡΤ.

Την ανακοίνωση έκανε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στην έναρξη της εκπομπής της Παρασκευής, απευθυνόμενος στους τηλεθεατές.

«Καλώς ήρθατε! Καλή Παρασκευή… Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή και το τελευταίο Σαββατοκύριακο εδώ στην ΕΡΤ. Ευχόμαστε να είστε καλά, απ’ όπου κι αν μας βλέπετε, όπου κι αν είστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη δημόσια αυτή τοποθέτηση, οι δύο παρουσιαστές επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την αποχώρησή τους από τη Δημόσια Τηλεόραση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως με τη νέα σεζόν οι δύο παρουσιαστές θα βρίσκονται στον ΣΚΑΙ.