Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Η ενίσχυση των βορείων ανέμων, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζουν σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας, με την Πολιτική Προστασία να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για το Σάββατο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ βρίσκεται σε εφαρμογή ο σχεδιασμός για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο αυτό, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, περιφέρειες, δήμοι και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ σε αρκετές περιοχές εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα, όπως αυξημένες περιπολίες και επιτήρηση δασικών εκτάσεων.

Τουρνάς: «Έρχονται δύσκολες ημέρες»

Σαφές μήνυμα για την αυξημένη επικινδυνότητα των επόμενων ημερών έστειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

«Έρχονται δύσκολες ημέρες – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ενισχύονται τα μελτέμια, αυξημένη ετοιμότητα και μεγάλη προσοχή από όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη υπευθυνότητα και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες αρχές, ακόμη και μία μικρή εστία φωτιάς μπορεί, υπό την επίδραση των ισχυρών ανέμων, να εξελιχθεί μέσα σε λίγα λεπτά σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Τα μελτέμια ανεβάζουν τον βαθμό επικινδυνότητας

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα μελτέμια θα παρουσιάσουν σταδιακή ενίσχυση, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 έως 7 μποφόρ, ενώ σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν και ισχυρότερες ριπές.

Οι βόρειοι άνεμοι, σε συνδυασμό με την ξηρή βλάστηση και τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα, το οποίο ευνοεί τόσο την εκδήλωση όσο και τη γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ έχει προβλεφθεί η ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, ώστε να μειωθεί ο χρόνος πρώτης επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει στους πολίτες ότι τις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου απαγορεύεται κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων ή υπολειμμάτων καλλιεργειών, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, καθώς και η υπαίθρια χρήση ψησταριών σε δασικές ή περιαστικές περιοχές. Παράλληλα, συνιστάται η άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής μέσω του αριθμού 199 ή του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112 σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά.

Οι αρχές υπενθυμίζουν επίσης ότι η έγκαιρη αναγγελία μιας πυρκαγιάς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον περιορισμό της πριν αυτή πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αντιπυρική περίοδο, καθώς η συνδυασμένη επίδραση των ισχυρών ανέμων και των ξηρών συνθηκών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές καλούν όλους τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.