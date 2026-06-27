Στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπάρχει η σκέψη να διεξαχθεί τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ με την ΠΑΕ να είναι θετική σε αυτό το ενδεχόμενο.

Συγκεκριμένα, από την πλευρά του ποδοσφαιρικού τμήματος υπάρχει διάθεση να γίνει αίτηση στην Super League, ώστε το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου να αγωνιστεί εκτός έδρας.

Με αυτό τον τρόπο θέλει να διευκολύνει το έργο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για να πραγματοποιήσει στο ΟΑΚΑ το εμβληματικό τουρνουά και να δείξει στην πράξη τη σύμπραξη των δύο τμημάτων.

Οι «πράσινοι» μετά την πραγματοποίηση του τουρνουά στην Αυστραλία τον περασμένο Σεπτέμβριο επιθυμούσαν το επόμενο να γίνει στην Ασία, ωστόσο λόγω γραφειοκρατικών θεμάτων το πλάνο φαίνεται να μην μπορεί να υλοποιηθεί και έτσι έπεσε στο τραπέζι το ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ.