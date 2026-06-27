Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε το πέρασμα των ισχυρών ανέμων από την Αθήνα, καθώς πτώση κλαδιών σε εναέρια καλώδια του δικτύου των τρόλεϊ δημιούργησε προσωρινές δυσκολίες τόσο στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς όσο και στην κίνηση των οχημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, εξαιτίας των δυνατών ανέμων, κλαδιά δέντρων έπεσαν πάνω στα ηλεκτροφόρα καλώδια των τρόλεϊ, προκαλώντας προσωρινές διακοπές στην ηλεκτροδότηση του δικτύου και επηρεάζοντας την κυκλοφορία στην περιοχή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέλαβαν την απομάκρυνση των κλαδιών από το οδόστρωμα και τις εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η ομαλή λειτουργία του δικτύου και να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία.

Το συμβάν εκδηλώθηκε στο ρεύμα της οδού Λένορμαν με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, όπου για μικρό χρονικό διάστημα σημειώθηκαν καθυστερήσεις και δυσχέρεια στη διέλευση των οχημάτων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.