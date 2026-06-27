Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το Σάββατο σε δασική περιοχή της Βοιωτίας. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί ενώ ήχησε το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή.

Το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 51 πυροσβέστες, ανάμεσά τους δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 17 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη του μετώπου, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωσή του.