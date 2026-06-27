Μην αφήσετε το όνομά της να σας ξεγελάσει. Ο Βρωμόλιμνος της Σκιάθου είναι η ζωντανή απόδειξη ότι τα φαινόμενα απατούν και τα ονόματα ξεγελούν, αφού πίσω από μια μάλλον απωθητική λέξη κρύβεται μία από τις πιο λαμπερές, γεμάτες ρυθμό και κοσμοπολίτικες ακτές των Σποράδων.

Εκεί όπου κάποτε υπήρχε μια μικρή λίμνη με στάσιμα νερά -από εκεί πήρε και το όνομα Βρωμόλιμνος- σήμερα χτυπά η καρδιά της νεανικής διασκέδασης του νησιού. Πρόκειται για μία σχετικά μικρή παραλία, είναι αμμώδης και «προστατεύεται» από τους ανέμους. Απέχει 6 χιλιόμετρα από την πόλη της Σκιάθου και μπορεί κανείς να φτάσει σε αυτήν είτε οδικώς, είτε με καραβάκια που ξεκινούν από την πόλη.

Ο Βρωμόλιμνος θεωρείται το κορυφαίο σημείο στη Σκιάθο για να απολαύσει κανείς το ηλιοβασίλεμα μέσα από τη θάλασσα, καθώς ο ήλιος δύει ακριβώς μπροστά από την παραλία, βάφοντας τον ορίζοντα με κατακόκκινα χρώματα.

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