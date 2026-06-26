Το ισχυρό ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για τις Βόρειες Σποράδες επιβεβαίωσε το πρώτο φετινό δρομολόγιο της SeaJets από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναχώρησε σήμερα με πληρότητα που έφτασε το 95%, δίνοντας το στίγμα μιας ιδιαίτερα αισιόδοξης έναρξης για τη θερινή τουριστική περίοδο.

Το ταχύπλοο Speedrunner Jet απέπλευσε σήμερα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 07:00, μεταφέροντας συνολικά 780 επιβάτες και 80 οχήματα με προορισμό τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόννησο, σηματοδοτώντας και φέτος -για έκτη συνεχόμενη χρονιά- τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Βόρειες Σποράδες. Πρόκειται για μια γραμμή που έχει πλέον καθιερωθεί ως βασική επιλογή για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας αλλά και για επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες, επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ναυτιλιακός πράκτορας της SeaJets στη Βόρεια Ελλάδα, Χάρης Καραχαρίσης.

«Ο κόσμος θέλει τη συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση»

«Το σημερινό αλλά και το αυριανό δρομολόγιο κινούνται σε πληρότητα περίπου 95%. Είναι μία πολύ καλή εκκίνηση που δείχνει ότι ο κόσμος θέλει τη συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση και τη στηρίζει έμπρακτα», τονίζει ο κ. Καραχαρίσης και εξηγεί ότι για τα αμέσως επόμενα δρομολόγια οι πληρότητες διαμορφώνονται σήμερα έως και στο 50%.

Ωστόσο, όπως σπεύδει να προσθέσει, η εικόνα αλλάζει καθημερινά, καθώς οι κρατήσεις συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικά αλλά και από τα τουριστικά πρακτορεία. «Το ενδιαφέρον αυξάνεται μέρα με τη μέρα και οι κρατήσεις συνεχίζονται διαρκώς. Η εικόνα μεταβάλλεται καθημερινά, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο όσο πλησιάζουμε προς τον Ιούλιο», σημειώνει.

Σκόπελος, ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κρατήσεων

Και φέτος η Σκόπελος φαίνεται να αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό μεταξύ των τριών νησιών των Βορείων Σποράδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου δρομολογίου, συνολικά 340 επιβάτες επέλεξαν τη Σκόπελο, 291 ταξίδεψαν προς τη Σκιάθο και 138 προς την Αλόννησο, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση που παρουσιάζει το νησί τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει ο κ. Καραχαρίσης, η Σκόπελος εξακολουθεί να προηγείται στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, ενώ ακολουθούν η Σκιάθος και η Αλόννησος, με τις κρατήσεις να ενισχύονται όσο προχωρά η θερινή περίοδος.

Αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις βαλκανικές αγορές

Θετικά είναι τα μηνύματα και από το εξωτερικό, καθώς σημαντικό ποσοστό των επιβατών προέρχεται από τις χώρες των Βαλκανίων. Σύμφωνα με τον κ. Καραχαρίση, περίπου το 15% των κρατήσεων αφορά ταξιδιώτες από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει συνεχή δυναμική, καθώς πολλοί επιλέγουν να προσεγγίσουν τα νησιά μέσω της Θεσσαλονίκης.

Η πλειονότητα των κρατήσεων εξακολουθεί να αφορά Έλληνες εκδρομείς, ωστόσο η βαλκανική αγορά ενισχύει σταθερά τη ζήτηση και αποτελεί πλέον σημαντικό τμήμα της επιβατικής κίνησης της γραμμής.

Οι κρατήσεις ανεβαίνουν όσο πλησιάζει ο Ιούλιος

Παρά τις οικονομικές πιέσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, η εικόνα της αγοράς εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. «Η ψυχολογία του κόσμου έχει αρχίσει να ανεβαίνει και να αναθερμαίνεται», τονίζει ο κ. Καραχαρίσης, προσθέτοντας ότι η εικόνα των κρατήσεων εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά.

Οι πληρότητες για τον Ιούλιο κινούνται ήδη περίπου στο 40%-50%, ενώ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται για αναχωρήσεις μετά τα μέσα Ιουλίου, περίοδο κατά την οποία αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα κινηθεί στα επίπεδα της περσινής, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και την ακρίβεια, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία της γραμμής.

Πέντε δρομολόγια την εβδομάδα

Η σύνδεση Θεσσαλονίκης – Βορείων Σποράδων θα πραγματοποιείται και φέτος πέντε φορές την εβδομάδα. Οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 07:00, ενώ κάθε Πέμπτη το πλοίο θα αναχωρεί στις 08:30. Οι επιστροφές από τα νησιά θα πραγματοποιούνται τις απογευματινές ώρες κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή.

Το ταξίδι διαρκεί περίπου 3 ώρες και 10 λεπτά έως τη Σκιάθο, 3 ώρες και 55 λεπτά έως τη Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά έως την Αλόννησο.

Παράλληλα, το Speedrunner Jet θα προσεγγίζει τόσο το λιμάνι της Γλώσσας όσο και τη Χώρα της Σκοπέλου, διευρύνοντας τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των επιβατών.

Σταθερές για πέμπτη χρονιά οι τιμές

Σημαντικό στοιχείο για τους ταξιδιώτες αποτελεί το γεγονός ότι οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το εισιτήριο απλής μετάβασης διαμορφώνεται στα 36,70 ευρώ για τη Σκιάθο, στα 40,30 ευρώ για τη Σκόπελο και στα 48 ευρώ για την Αλόννησο.

Για τη μεταφορά Ι.Χ. οι τιμές κυμαίνονται από 83,30 έως 107,10 ευρώ, ανάλογα με τον προορισμό, ενώ παρέχεται έκπτωση 50% στους φοιτητές. Οι επιβάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν αριθμημένο κάθισμα, business ή VIP θέση.

Χρηματοδότηση της γραμμής και αίτημα για έγκαιρο προγραμματισμό

Η λειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης εξασφαλίστηκε και φέτος μέσω κρατικής χρηματοδότησης ύψους 3,41 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Όπως επισημαίνει ο κ. Καραχαρίσης, η γραμμή αποτελεί διαχρονικό αίτημα τόσο των κατοίκων των Σποράδων όσο και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης και συνολικά της Βόρειας Ελλάδας με τα νησιά.

Παράλληλα, εκφράζει την ευχή, οι διαδικασίες για την έγκριση και τη δρομολόγηση της γραμμής να ολοκληρώνονται νωρίτερα κάθε χρόνο, ιδανικά από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, ώστε ταξιδιώτες, τουριστικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες να μπορούν να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις και τις διακοπές τους. «Όσο νωρίτερα γνωρίζει ο κόσμος ότι η γραμμή θα λειτουργήσει, τόσο καλύτερα μπορεί να οργανώσει τις διακοπές του. Αυτό βοηθά τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις τοπικές επιχειρήσεις», καταλήγει.