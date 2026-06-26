Για πολλούς, το Πράσινο Ακρωτήρι ήταν μέχρι πρόσφατα ένας σχεδόν άγνωστος προορισμός, μια κουκκίδα στον χάρτη που την είχε ακουστά, αλλά λίγα πράγματα γνώριζε για εκείνο. Η πρόκριση στο Μουντιάλ, για πρώτη φορά στην ιστορία του, και η μέχρι στιγμής αξιοπρεπής εμφάνισή του, έχει στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινείς, για τους ανήσυχους ταξιδιώτες και τους εραστές της αυθεντικότητας, τα δέκα αυτά νησιά ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής αποτελούσαν πάντα έναν κρυφό θρύλο. Πολύ πριν το ποδόσφαιρο, ο τόπος αυτός ήταν γνωστός ως η πατρίδα της θρυλικής Σεζάρια Εβόρα και ως ένα μοναδικό σταυροδρόμι ηπειρωτικών πολιτισμών. Ένας προορισμός που μας καλεί να βυθιστούμε στην πραγματική του μαγεία. Εξάλλου, το Μουντιάλ είναι απλώς το νεότερο κεφάλαιο σε μια ιστορία γεμάτη πάθος, ρυθμό και τη φιλοσοφία του «No Stress».

Ανακαλύπτοντας τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου

Κάθε νησί έχει τον δικό του χαρακτήρα, καλύπτοντας και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη. Μπορείτε να επιλέξετε να ταξιδέψετε σε ένα μόνο νησί ή να κάνετε island hopping, ανακαλύπτοντας όσα περισσότερα μπορείτε. Οι εσωτερικές πτήσεις συνδέουν τα περισσότερα μεγάλα νησιά μέσα σε 20 έως 50 λεπτά, ενώ το ταξίδι με το πλοίο προσφέρει μοναδικές εικόνες του Ατλαντικού.

Νησί Sal (Σαλ): Πρόκειται για το πιο τουριστικό από τα 10 νησιά, ιδανικό για χαλάρωση και θαλάσσια σπορ. Εκεί θα δείτε την Pedra de Lume, έναν κρατήρα σβηστού ηφαιστείου που έχει μετατραπεί σε αλυκή, όπου μπορείτε να επιπλεύσετε στο νερό όπως στη Νεκρά Θάλασσα.

Πρόκειται για το πιο τουριστικό από τα 10 νησιά, ιδανικό για χαλάρωση και θαλάσσια σπορ. Εκεί θα δείτε την Pedra de Lume, έναν κρατήρα σβηστού ηφαιστείου που έχει μετατραπεί σε αλυκή, όπου μπορείτε να επιπλεύσετε στο νερό όπως στη Νεκρά Θάλασσα. Νησί Fogo (Φόγκο): Φιλοξενεί ένα ενεργό ηφαίστειο ύψους 2.829 μέτρων, με το σεληνιακό τοπίο με τη μαύρη ηφαιστειακή λάβα να κόβει την ανάσα.

Φιλοξενεί ένα ενεργό ηφαίστειο ύψους 2.829 μέτρων, με το σεληνιακό τοπίο με τη μαύρη ηφαιστειακή λάβα να κόβει την ανάσα. Νησί São Vicente (Σάο Βισέντε): Είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της χώρας. Η πόλη Μιντέλο είναι γεμάτη αποικιακή αρχιτεκτονική, ζωντανή νυχτερινή ζωή και παραδοσιακή μουσική Morna, την οποία έκανε διάσημη η Cesária Évora.

Είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της χώρας. Η πόλη Μιντέλο είναι γεμάτη αποικιακή αρχιτεκτονική, ζωντανή νυχτερινή ζωή και παραδοσιακή μουσική Morna, την οποία έκανε διάσημη η Cesária Évora. Νησί Santo Antão (Σάντο Αντάο): Ο παράδεισος των πεζοπόρων, με τεράστια καταπράσινα φαράγγια, τροπική βλάστηση και χωριά σκαρφαλωμένα στα βράχια.

Οι κορυφαίες παραλίες που πρέπει να επισκεφθείτε

Οι παραλίες του Πράσινου Ακρωτηρίου φημίζονται για την απέραντη λευκή ή χρυσή άμμο τους και τα καταγάλανα, πεντακάθαρα νερά του Ατλαντικού.

Santa Maria (Νησί Sal): Πρόκειται για μία από τις πιο διάσημες παραλίες όχι μόνο του Ακρωτηρίου, αλλά ολόκληρης της Αφρικής. Έχει χιλιόμετρα χρυσής αμμουδιάς, έντονη ζωή, ενώ στην ξύλινη προβλήτα της μπορείτε να δείτε τους ψαράδες να φέρνουν φρέσκα ψάρια.

Πρόκειται για μία από τις πιο διάσημες παραλίες όχι μόνο του Ακρωτηρίου, αλλά ολόκληρης της Αφρικής. Έχει χιλιόμετρα χρυσής αμμουδιάς, έντονη ζωή, ενώ στην ξύλινη προβλήτα της μπορείτε να δείτε τους ψαράδες να φέρνουν φρέσκα ψάρια. Chaves (Νησί Boa Vista): Εδώ, οι τεράστιοι αμμόλοφοι της ερήμου συναντούν απευθείας το κύμα του ωκεανού.

Εδώ, οι τεράστιοι αμμόλοφοι της ερήμου συναντούν απευθείας το κύμα του ωκεανού. Santa Monica (Νησί Boa Vista): Μια παρθένα, απομονωμένη παραλία που εκτείνεται σε μήκος 18 χιλιομέτρων, ιδανική για όσους αναζητούν την απόλυτη ηρεμία.

Μια παρθένα, απομονωμένη παραλία που εκτείνεται σε μήκος 18 χιλιομέτρων, ιδανική για όσους αναζητούν την απόλυτη ηρεμία. Tarrafal (Νησί Santiago): Μια πανέμορφη, απάνεμη παραλία με φοίνικες και λευκή άμμο, περικυκλωμένη από λόφους.

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