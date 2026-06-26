Οι ισχυροί σεισμοί που σημειώθηκαν πρόσφατα στη Βενεζουέλα επανέφεραν στο προσκήνιο τη σημασία της έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές. Αν και κανένα σύστημα δεν μπορεί να προβλέψει έναν σεισμό ημέρες ή ώρες πριν εκδηλωθεί, η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να προσφέρει πολύτιμα δευτερόλεπτα προειδοποίησης, αρκετά για να αναζητήσει κάποιος ασφαλές σημείο.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, η ειδοποίηση φτάνει απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη, πριν γίνουν αισθητές οι ισχυρές δονήσεις.

Πώς λειτουργεί το σύστημα ειδοποίησης σεισμών

Το Android Earthquake Alerts αξιοποιεί τους αισθητήρες κίνησης που διαθέτουν εκατομμύρια Android συσκευές παγκοσμίως.

Όταν αρκετά κινητά στην ίδια περιοχή καταγράψουν τα πρώτα σεισμικά κύματα, το σύστημα αναγνωρίζει ότι πιθανότατα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας σεισμός. Στη συνέχεια υπολογίζει το επίκεντρο, το μέγεθος και την πιθανή εξάπλωση της δόνησης, αποστέλλοντας άμεσα προειδοποιήσεις σε χρήστες που βρίσκονται πιο μακριά από το σημείο εκδήλωσης.

Επειδή τα πρώτα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν ταχύτερα από τα πιο καταστροφικά κύματα που ακολουθούν, αρκετοί πολίτες μπορούν να λάβουν ειδοποίηση λίγα δευτερόλεπτα ή ακόμη και περίπου ένα λεπτό πριν αισθανθούν τον σεισμό, ανάλογα με την απόστασή τους από το επίκεντρο.

Σε ποιες χώρες λειτουργεί

Το σύστημα ειδοποίησης σεισμών είναι ήδη διαθέσιμο σε πολλές περιοχές του κόσμου και λειτουργεί είτε αυτόνομα μέσω της Google είτε σε συνεργασία με τα εθνικά δίκτυα σεισμολογικής παρακολούθησης.

Μεταξύ των χωρών που αξιοποιούν αντίστοιχες τεχνολογίες βρίσκονται:

Ηνωμένες Πολιτείες

Μεξικό

Ιαπωνία

Ιταλία

Τουρκία

Ρουμανία

Κίνα

Ταϊβάν

Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών μπορεί να διαφέρει ανά χώρα και μοντέλο συσκευής.

Δισεκατομμύρια χρήστες καλύπτονται πλέον από το σύστημα

Η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2020 και έκτοτε έχει επεκταθεί εντυπωσιακά. Σύμφωνα με στοιχεία του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ, από περίπου 250 εκατομμύρια χρήστες που είχαν πρόσβαση στο σύστημα κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του, σήμερα οι ειδοποιήσεις μπορούν να φτάσουν σε περισσότερους από 2,5 δισεκατομμύρια χρήστες Android παγκοσμίως.

Το σύστημα εκδίδει προειδοποιήσεις για περίπου 60 σεισμούς κάθε μήνα, αποστέλλοντας κατά μέσο όρο ειδοποιήσεις σε περίπου 18 εκατομμύρια συσκευές.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι το σύστημα δεν προβλέπει τους σεισμούς πριν αυτοί εκδηλωθούν. Αντίθετα, ανιχνεύει τα πρώτα σεισμικά κύματα αμέσως μετά την έναρξη του φαινομένου και αξιοποιεί την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων μέσω του διαδικτύου, ώστε να ενημερώσει εγκαίρως όσους βρίσκονται μακριά από το επίκεντρο πριν φτάσουν σε αυτούς οι πιο ισχυρές δονήσεις.