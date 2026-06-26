Μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άριτζ Ελουστόντο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός αναμένεται αύριο Σάββατο (27/06) στη Θεσσαλονίκη στις 18:05 μέσω Φρανκφούρτης για τις τελικές συζητήσεις με την διοίκηση.

Ο Ελουστόντο θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή την προσεχή Δευτέρα (29/06) στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο 32χρονος αμυντικός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας, καθώς έχει παίξει μόνο στην Ρεάλ Σοσιεδάδ και σε 313 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις είχε απολογισμό 12 γκολ και 11 ασίστ.