Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του ο Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός είπε το «ναι» στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ και δρομολογούνται πλέον οι διαδικασίες ώστε να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της υπόλοιπης ομάδας.

Τα συμβόλαια θα υπογραφούν επί ολλανδικού εδάφους για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, που ενισχύεται σημαντικά στη αμυντική του γραμμή.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το συμβόλαιο του Ντε Φράι θα είναι για 1+1 χρόνια και οι ετήσιες απολαβές του θα είναι 2 εκατ. ευρώ