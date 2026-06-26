Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσιγκτον μετά την επίσημη παραδοχή ενοχής από τον Τζον Μπόλτον. Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετατράπηκε σε έναν από τους πιο σκληρούς επικριτές του, ομολόγησε σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου την ενοχή του για την υπόθεση της κακής διαχείρισης απόρρητων πληροφοριών της χώρας.



Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του Reuters, καθώς ο Μπόλτον προχώρησε σε δικαστικό συμβιβασμό με την εισαγγελία. Η συμφωνία προβλέπει ποινές που ξεκινούν από απλή αναστολή και φτάνουν έως και τα πέντε έτη φυλάκισης, με τον δικαστή να έχει τον τελευταίο λόγο για την καταδίκη του. Παράλληλα, ο Μπόλτον αποδέχθηκε να καταβάλει ένα τσουχτερό πρόστιμο που αγγίζει τα 2,25 εκατομμύρια δολάρια.



Ο Μπόλτον πρέπει να καταβάλει το μισό του ποσού εντός πέντε ημερών από την έκδοση της ποινής και το σύνολο του ποσού εντός 90 ημερών από την έκδοση της ποινής. Ο Μπόλτον κατηγορείται ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενείς του, με σκοπό την πιθανή χρήση τους σε ένα βιβλίο απομνημονευμάτων που έγραφε, συμπεριλαμβανομένων σημειώσεων σχετικά με ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών και συναντήσεις με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και ξένους ηγέτες.

Πέρυσι, ο ίδιος δήλωσε αθώος για 18 ποινικές κατηγορίες.

Ο Μπόλτον, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, είναι ένας από τους πολλούς διακεκριμένους πολιτικούς αντιπάλους που έχουν υποστεί δίωξη από το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ, καταργώντας έτσι τις μακροχρόνιες αρχές που διαχώριζαν τις προσπάθειες επιβολής του νόμου από κομματικές σκοπιμότητες.

Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες υποθέσεις που ασκήθηκαν εναντίον επικριτών του Τραμπ, η έρευνα για τον Μπόλτον ξεκίνησε πριν ο Τραμπ επιστρέψει στην εξουσία το 2025 και είχε την υποστήριξη μόνιμων ομοσπονδιακών εισαγγελέων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.