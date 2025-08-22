Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο είναι ένα ρητό που ταιριάζει στη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζον Μπόλτον, καθώς το FBI κάνει «φύλο και φτερό» το σπίτι του πρώην συμβούλου του Αμερικανού προέδρου.

Ο Μπόλτον, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, βρίσκεται στο στόχαστρο τεράστιας έρευνας.

«ΚΑΝΕΙΣ δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου…πράκτορες του @FBI επί το έργον», έγραψε στο Χ ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Έρευνας Κας Πατέλ.

Μόλις λίγη ώρα πριν από την έφοδο του FBI, ο Μπόλτον είχε γράψει στο Χ σχολιάζοντας το θέμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μία νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Στο μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχισθούν διότι ο Τραμπ θέλει ένα Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προοδεύουν».

Ο Τζον Μπόλτον ερευνάται από τις αμερικανικές αρχές, καθώς έχει μετατραπεί σε σφοδρό επικριτή του Τραμπ και μάλιστα έχει αποκαλύψει αρκετά αθέμιτα κόλπα του.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών κάποτε ήταν άρτιες, ακόμα και μετά την απομάκρυνση του Μπόλτον από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, στο παρελθόν ο Τραμπ τον «άδειασε», φορτώνοντας του αποφάσεις για ζητήματα εξωτερικής ασφαλείας που είχε λάβει ο ίδιος ο πρόεδρος, αγνοώντας τους τότε συμβούλους του.

Από τότε, μέχρι και σήμερα, ο Μπόλτον αποκαλύπτει όλα τα μυστικά του πρώην εργοδότη του, προδίδοντας και σε μερικές στιγμές τις μελλοντικές αποφάσεις του, καθώς τον γνωρίζει αρκετά καλά σε σχέση με άλλους. Tώρα, ο Τραμπ διέταξε το FBI, την υπηρεσία που ήθελε να καταργήσει επειδή τον ερευνούσε, να ερευνήσει τον πρώην σύμβουλό του, που προδίδει συνεχώς τα μυστικά του.