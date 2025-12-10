Κοκαΐνη, «βραστή» κοκαΐνη, ηρωίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, ναρκωτικά χάπια, ακόμα και αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, εντόπισαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών μετά από έφοδο σε διαμέρισμα 49χρονου DJ στον Νέο Κόσμο.

Για αρκετές ώρες αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών μάζευαν… καλούδια, τόσο από το διαμέρισμα του κατά κόσμον Ι.Κ. -που ωστόσο είχε διαφορετικό καλλιτεχνικό όνομα- όσο κι από ένα δώμα στην ταράτσα της πολυκατοικίας, το οποίο χρησιμοποιούσε κι αυτό ως «καβάτζα». Ανάμεσα στα ευρήματα είναι κι ένα φυλλάδιο με οδηγίες για τη… σωστή χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε συνδυασμό κάποιες φορές με κατανάλωση αλκοόλ, στο οποίο υπάρχει η φράση «άσε το μιξάρισμα στον DJ».

Το… μιξάρισμα αυτό φαίνεται πως άρεσε ιδιαίτερα στον 49χρονο, αν κρίνει κανείς από το τι βρήκε η Δίωξη Ναρκωτικών:

Κοκαΐνη, μικτού βάρους 7,25 γραμμαρίων,

βραστή κοκαΐνη, μικτού βάρους 2,3 γραμμαρίων,

ηρωίνη, μικτού βάρους 8,85 γραμμαρίων,

κεταμίνη, μικτού βάρους 115,95 γραμμαρίων,

αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, μικτού βάρους 402 γραμμαρίων,

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μικτού βάρους 23,6 γραμμαρίων,

«3MMC» μικτού βάρους 17,8 γραμμαρίων,

«2MMC» μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων,

«3-MMA» μικτού βάρους 6 γραμμαρίων,

αμφεταμίνη, μικτού βάρους 3,15 γραμμαρίων,

42 χαρτάκια εμποτισμένα με τη χημική ουσία «LSD»,

«MDMA» μικτού βάρους 25,95 γραμμαρίων,

235 διάφορα δισκία, πλήθος θραυσμάτων δισκίων «XTC» (ecstasy),

ζελεδάκι,

χημικές ουσίες κατάλληλες για νόθευση ναρκωτικών μικτού βάρους 22,6 γραμμαρίων,

άγνωστες χημικές ουσίες μικτού βάρους 13,8 γραμμαρίων,

6 γυάλινα φιαλίδια με ουσίες που εμπίπτουν στον πίνακα απαγορευμένων αναβολικών ουσιών,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

3 κινητά τηλέφωνα και

2.215 ευρώ.

Μάλιστα, ο 49χρονος Ι.Κ., που είναι και ο ίδιος εθισμένος στα ναρκωτικά όπως φαίνεται να έχει πει στους αστυνομικούς, είχε ορίσει και… τιμοκατάλογο για τα προϊόντα που βρέθηκαν στο σπίτι του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κάθε γραμμάριο απλής κοκαΐνης κυμαίνονταν από 60 έως 80 ευρώ, η «βραστή» κοκαΐνη από 80 έως 100 ευρώ, η κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη 40-50 ευρώ το γραμμάριο, η ηρωίνη από 15-17 ευρώ το γραμμάριο κ.ά.